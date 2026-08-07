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Telegraph onthult details over buitenechtelijke affaire Infantino met UEFA-medewerkster

7 augustus 2026, 23:14   Bijgewerkt: 23:29
Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA zijn eigen maîtresse geholpen aan een promotie en daarbij een flinke salarisverhoging, zo meldt The Telegraph. Door de relatie op de werkvloer werd bij toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini zelfs aangedrongen op een ontslag voor Infantino, aldus de Engelse krant. Uiteindelijk vertrok de vrouw, maar kreeg ze wel een flinke zak geld mee van de Europese voetbalbond, die tevens een peperdure opleiding voor haar betaalde.

Infantino fungeerde tussen 2009 en 2016 als secretaris-generaal van de UEFA. Op 26 februari 2026 werd de Zwitser benoemd tot voorzitter van de FIFA, in die functie volgde hij landgenoot Sepp Blatter op. De afgelopen maand is Infantino onder grote druk komen te staan door zijn plannen om een deel van de WK-rechten onder te brengen in een nieuw op te richten bedrijf waarin private investeerders zich zouden moeten inkopen.

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Sinds 2001 is Infantino getrouwd met Leena Al-Ashqar, die hij ontmoette toen zij werkte voor de voetbalbond van Libanon. Samen heeft het stel vier dochters. The Telegraph onthult echter dat Infantino in zijn UEFA-jaren daarnaast een relatie aanknoopte met een vrouwelijke medewerker van de Europese voetbalbond. De vrouw had in eerste instantie een administratieve functie, maar werd daarna al snel door Infantino gepromoveerd naar een management-rol. Dit zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij haar collega's. Haar salaris steeg door haar promotie bovendien met zo'n 30 procent, tot een bedrag van 160.000 Zwitserse frank, omgerekend ruim 170.000 euro.

De relatie van Infantino op de werkvloer zorgde voor scheve gezichten op de UEFA-burelen. "Hij heeft een grote fout gemaakt die hem bijna zijn carrière heeft gekost", zegt een bron tegen The Telegraph. "Mensen binnen de UEFA zeiden tegen Platini: Je moet hem ontslaan", weet deze persoon te vertellen. Uiteindelijk zou Platini Infantino voor de keuze hebben gesteld: "Jij of zij (eruit, red.)", waarop de Zwitser zou hebben aangegeven dat de vrouw - die bewust niet bij naam genoemd wordt - zou moeten vertrekken.

Dat gebeurde uiteindelijk ook, waarna Infantino via connecties een nieuwe, lucratieve baan voor de vrouw zou hebben geregeld binnen een vergelijkbare organisatie. Bovendien kreeg de vrouw een afkoopsom 'van zes cijfers' mee én mocht zij op kosten van de bond een MBA (Master of Business Administration) halen, bij een instituut dat jaarlijks zo'n 45.000 pond (omgerekend circa 52.000 euro) zou hebben kosten. Een woordvoerder van de UEFA bevestigt dat de afkoopsom betaald is, en meldt tevens dat de UEFA-reglementen sindsdien zijn aangepast om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

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SWVoetbal
168 Reacties
421 Dagen lid
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SWVoetbal
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Nou mensen, na alle voorgaande heisa rond Gianni Infantino, gaat nu de beerput écht open. Ben benieuwd wat er nog meer naar boven komt borrelen.... Ik kijk écht nergens meer van op.

Dave80
78 Reacties
761 Dagen lid
571 Likes
Dave80
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eigenlijk ook goed dat zijn vuile was op straat komt, die man denkt dat hij onoverwinnelijk is. vredesprijs voor trump verzinnen, waar de helft van de leden van de fifa het niet mee eens zijn.

Martine
353 Reacties
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Martine
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€ 170000 voor een functie bij de FIFA ? Dat is bijna nog meer dan bij het COA. Waar kan ik me aanmelden als controller

Kicker
661 Reacties
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Kicker
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controller

Martine
353 Reacties
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@Kicker leuk hè, zo’n IPhone

Kicker
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@Martine 👍

dilima1966
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dilima1966
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De beerput gaat steeds verder open over Gianni Infantino zo snel mogelijk afzetten

Kicker
661 Reacties
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Kicker
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Waarom krijgt deze man hier nog een podium. Hij moet vanwege zijn disfunctioneren gewoon de laan worden uitgestuurd.

Ajeto!
706 Reacties
1.412 Dagen lid
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Ajeto!
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En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Maar goed zolang er genoeg corrupte bonden in de wereld zijn zullen we van deze gladde aal nog lang niet af zijn

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

SWVoetbal
168 Reacties
421 Dagen lid
347 Likes
SWVoetbal
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Nou mensen, na alle voorgaande heisa rond Gianni Infantino, gaat nu de beerput écht open. Ben benieuwd wat er nog meer naar boven komt borrelen.... Ik kijk écht nergens meer van op.

Dave80
78 Reacties
761 Dagen lid
571 Likes
Dave80
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eigenlijk ook goed dat zijn vuile was op straat komt, die man denkt dat hij onoverwinnelijk is. vredesprijs voor trump verzinnen, waar de helft van de leden van de fifa het niet mee eens zijn.

Martine
353 Reacties
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Martine
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€ 170000 voor een functie bij de FIFA ? Dat is bijna nog meer dan bij het COA. Waar kan ik me aanmelden als controller

Kicker
661 Reacties
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Kicker
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controller

Martine
353 Reacties
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Martine
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@Kicker leuk hè, zo’n IPhone

Kicker
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@Martine 👍

dilima1966
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1.154 Dagen lid
18.537 Likes
dilima1966
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De beerput gaat steeds verder open over Gianni Infantino zo snel mogelijk afzetten

Kicker
661 Reacties
756 Dagen lid
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Kicker
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Waarom krijgt deze man hier nog een podium. Hij moet vanwege zijn disfunctioneren gewoon de laan worden uitgestuurd.

Ajeto!
706 Reacties
1.412 Dagen lid
3.899 Likes
Ajeto!
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En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Maar goed zolang er genoeg corrupte bonden in de wereld zijn zullen we van deze gladde aal nog lang niet af zijn

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