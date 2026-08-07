FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA zijn eigen maîtresse geholpen aan een promotie en daarbij een flinke salarisverhoging, zo meldt The Telegraph. Door de relatie op de werkvloer werd bij toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini zelfs aangedrongen op een ontslag voor Infantino, aldus de Engelse krant. Uiteindelijk vertrok de vrouw, maar kreeg ze wel een flinke zak geld mee van de Europese voetbalbond, die tevens een peperdure opleiding voor haar betaalde.

Infantino fungeerde tussen 2009 en 2016 als secretaris-generaal van de UEFA. Op 26 februari 2026 werd de Zwitser benoemd tot voorzitter van de FIFA, in die functie volgde hij landgenoot Sepp Blatter op. De afgelopen maand is Infantino onder grote druk komen te staan door zijn plannen om een deel van de WK-rechten onder te brengen in een nieuw op te richten bedrijf waarin private investeerders zich zouden moeten inkopen.

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Sinds 2001 is Infantino getrouwd met Leena Al-Ashqar, die hij ontmoette toen zij werkte voor de voetbalbond van Libanon. Samen heeft het stel vier dochters. The Telegraph onthult echter dat Infantino in zijn UEFA-jaren daarnaast een relatie aanknoopte met een vrouwelijke medewerker van de Europese voetbalbond. De vrouw had in eerste instantie een administratieve functie, maar werd daarna al snel door Infantino gepromoveerd naar een management-rol. Dit zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij haar collega's. Haar salaris steeg door haar promotie bovendien met zo'n 30 procent, tot een bedrag van 160.000 Zwitserse frank, omgerekend ruim 170.000 euro.

De relatie van Infantino op de werkvloer zorgde voor scheve gezichten op de UEFA-burelen. "Hij heeft een grote fout gemaakt die hem bijna zijn carrière heeft gekost", zegt een bron tegen The Telegraph. "Mensen binnen de UEFA zeiden tegen Platini: Je moet hem ontslaan", weet deze persoon te vertellen. Uiteindelijk zou Platini Infantino voor de keuze hebben gesteld: "Jij of zij (eruit, red.)", waarop de Zwitser zou hebben aangegeven dat de vrouw - die bewust niet bij naam genoemd wordt - zou moeten vertrekken.

Dat gebeurde uiteindelijk ook, waarna Infantino via connecties een nieuwe, lucratieve baan voor de vrouw zou hebben geregeld binnen een vergelijkbare organisatie. Bovendien kreeg de vrouw een afkoopsom 'van zes cijfers' mee én mocht zij op kosten van de bond een MBA (Master of Business Administration) halen, bij een instituut dat jaarlijks zo'n 45.000 pond (omgerekend circa 52.000 euro) zou hebben kosten. Een woordvoerder van de UEFA bevestigt dat de afkoopsom betaald is, en meldt tevens dat de UEFA-reglementen sindsdien zijn aangepast om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.