SC Cambuur heeft vrijdagavond weinig plezier beleefd aan de rentree in de Eredivisie. In het eigen Kooi Stadion ging de promovendus met grote cijfers onderuit tegen Excelsior, dat met maar liefst 0-4 te sterk was.

Cambuur promoveerde afgelopen seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks naar het hoogste niveau. De club voerde vervolgens een trainerswissel door: Johan Plat werd aangesteld als opvolger van Henk de Jong, die wel aanbleef als assistent. Cambuur versterkte zich deze zomer vooral met jonge spelers die nog niet getest zijn op het hoogste niveau. Zo begon het van Jong Ajax overgekomen duo Lucas Jetten en Skye Vink als respectievelijk linksback en spits, en stond FC Utrecht-huurling Rafik El Arguioui in de basis op het middenveld.

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Het jonge Cambuur dwong in de openingsfase wel enkele kansjes af, maar toonde zich niet slagvaardig voor het doel. Excelsior nam na een dik kwartier spelen vervolgens de leiding. Na balverlies van rechtsback Rik Mulders ging Gyan de Regt er op de flank vandoor, hij zette uiteindelijk voor richting de tweede paal. Daar stond Irakli Yegoian op de goede plek om de eerste Eredivisie-treffer van het seizoen 2026/27 op zijn naam te zetten: 0-1. Na een halfuur kopte Noah Naujoks vervolgens de 0-2 achter Cambuur-doelman Thijs Jansen. Vlak voor rust pikte David Garden, deze zomer door Excelsior overgenomen van tweededivisionist Quick Boys, ook zijn goal mee. Met het hoofd bepaalde hij de ruststand op 0-3.

In de tweede helft bracht Plat onder meer de van Jong PSV overgekomen spits Sami Bouhoudane binnen de lijnen. Cambuur dwong ook wel enkele kansjes op een aansluitingstreffer af, maar slaagde er niet in om Stijn van Gassel te passeren. Aan de andere kant onderscheidde doelman Jansen zich door met een fraaie zweefduik een schot van De Regt over zijn doel te tikken. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want tien minuten later kopte Naujoks uit een hoekschop de 0-4 binnen. Invaller Ilano Silva Timas leek in de blessuretijd met een fraaie lob zelfs nog voor de 0-5 te zorgen, maar VAR Clay Ruperti stelde vast dat daar buitenspel vooraf aan was gegaan en dus bleef de vijfde tegengoal Cambuur bespaard. De nederlaag bij de terugkeer op het hoogste niveau was desondanks ruim.