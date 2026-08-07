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Excelsior bezorgt Cambuur teleurstellende Eredivisie-rentree

7 augustus 2026, 21:51
Excelsior viert een treffer van Noah Naujoks tegen Cambuur
Foto: © Imago
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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SC Cambuur heeft vrijdagavond weinig plezier beleefd aan de rentree in de Eredivisie. In het eigen Kooi Stadion ging de promovendus met grote cijfers onderuit tegen Excelsior, dat met maar liefst 0-4 te sterk was.

Cambuur promoveerde afgelopen seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks naar het hoogste niveau. De club voerde vervolgens een trainerswissel door: Johan Plat werd aangesteld als opvolger van Henk de Jong, die wel aanbleef als assistent. Cambuur versterkte zich deze zomer vooral met jonge spelers die nog niet getest zijn op het hoogste niveau. Zo begon het van Jong Ajax overgekomen duo Lucas Jetten en Skye Vink als respectievelijk linksback en spits, en stond FC Utrecht-huurling Rafik El Arguioui in de basis op het middenveld.

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Het jonge Cambuur dwong in de openingsfase wel enkele kansjes af, maar toonde zich niet slagvaardig voor het doel. Excelsior nam na een dik kwartier spelen vervolgens de leiding. Na balverlies van rechtsback Rik Mulders ging Gyan de Regt er op de flank vandoor, hij zette uiteindelijk voor richting de tweede paal. Daar stond Irakli Yegoian op de goede plek om de eerste Eredivisie-treffer van het seizoen 2026/27 op zijn naam te zetten: 0-1. Na een halfuur kopte Noah Naujoks vervolgens de 0-2 achter Cambuur-doelman Thijs Jansen. Vlak voor rust pikte David Garden, deze zomer door Excelsior overgenomen van tweededivisionist Quick Boys, ook zijn goal mee. Met het hoofd bepaalde hij de ruststand op 0-3.

In de tweede helft bracht Plat onder meer de van Jong PSV overgekomen spits Sami Bouhoudane binnen de lijnen. Cambuur dwong ook wel enkele kansjes op een aansluitingstreffer af, maar slaagde er niet in om Stijn van Gassel te passeren. Aan de andere kant onderscheidde doelman Jansen zich door met een fraaie zweefduik een schot van De Regt over zijn doel te tikken. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want tien minuten later kopte Naujoks uit een hoekschop de 0-4 binnen. Invaller Ilano Silva Timas leek in de blessuretijd met een fraaie lob zelfs nog voor de 0-5 te zorgen, maar VAR Clay Ruperti stelde vast dat daar buitenspel vooraf aan was gegaan en dus bleef de vijfde tegengoal Cambuur bespaard. De nederlaag bij de terugkeer op het hoogste niveau was desondanks ruim.

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JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
48 Likes
JesseNL
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Heerlijk dat de eredivisie weer begonnen is, hoop op heel veel mooie wedstrijden dit seizoen mooie overwinning van Excelsior.

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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Echt he, ik kan me niet herinneren wanneer ik zoveel zin had in een nieuw seizoen. Kom maar door!

JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
48 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt gelijk, elk seizoen is weer anders veel clubs doen aankopen of verkopen hun beste spelers altijd weer een uitdaging voor vele clubs om het elftal goed op oorde te hebben.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
48 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heerlijk dat de eredivisie weer begonnen is, hoop op heel veel mooie wedstrijden dit seizoen mooie overwinning van Excelsior.

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Echt he, ik kan me niet herinneren wanneer ik zoveel zin had in een nieuw seizoen. Kom maar door!

JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
48 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt gelijk, elk seizoen is weer anders veel clubs doen aankopen of verkopen hun beste spelers altijd weer een uitdaging voor vele clubs om het elftal goed op oorde te hebben.

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Cambuur - Excelsior

SC Cambuur
0 - 4
Excelsior
Gespeeld op 7 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

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