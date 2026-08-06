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Infantino overleeft storm na WK-rel: FIFA spreekt volledige steun uit

6 augustus 2026, 07:49
Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Gianni Infantino (56) hoeft zich geen zorgen meer te maken over zijn toekomst als voorzitter van de FIFA, zo is de conclusie na een spoedvergadering van de wereldvoetbalbond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. De Zwitser, die door zijn omstreden investeringsplan voor het WK 2030 onder vuur lag, kreeg de volledige steun van het bestuur van de FIFA.

De top van de voetbalbond en secretaris-generaal Mattias Grafström spraken opnieuw hun vertrouwen uit in Infantino, die daarmee met de schrik vrijkomt. Zijn positie stond de afgelopen periode flink onder druk door het inmiddels geschrapte investeringsplan. Het voorstel was om een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, een deel van de commerciële rechten van onder meer het WK te laten beheren, waarbij private investeerders konden deelnemen door aandelen te kopen. Daardoor zouden de bij de FIFA aangesloten bonden miljoenen euro's vooraf ontvangen.

Enorme kritiek

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Al snel kon het plan van Infantino op enorme kritiek rekenen. Met name de UEFA stelde dat het voetbal niet te koop is. Naast de Europese voetbalbond wezen ook de Aziatische voetbalbond AFC en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF het WK-voorstel af. Ook de KNVB, die – net als meerdere andere UEFA-landen – aangaf het vertrouwen in Infantino te hebben verloren, kwam met een statement naar buiten.

Tijdens de spoedvergadering in Rabat erkende de FIFA de gemaakte fouten. Die zijn besproken en in een brief aan de FIFA Council en de leden wordt verzekerd dat een dergelijke situatie zich niet nog een keer zal voordoen.

Daarmee blijft Infantino dus voorzitter van de wereldvoetbalbond, een functie die hij al sinds 2016 bekleedt. De Zwitser maakte eerder dit jaar bekend dat hij zich verkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. Die verkiezing staat gepland voor maart 2027. Vooralsnog heeft hij geen officiële tegenkandidaat.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
412 Reacties
405 Dagen lid
233 Likes
VARcheck
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Gusa
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1.409 Dagen lid
6.759 Likes
Gusa
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Als UEFA mooi je consequenties trekken.

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