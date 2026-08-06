Adil Ramzi ziet in Shane Kluivert een mogelijke opvolger van bij Ajax. Paris Saint-Germain heeft belangstelling voor de Belgische aanvaller, maar zag een eerste bod van maximaal 45 miljoen euro afgewezen worden door de Amsterdammers.

Mocht Godts alsnog vertrekken, dan zou Ajax volgens de bondscoach van Oranje Onder 19 naar Barcelona kunnen kijken. “Ik zou Shane eerst wel op huurbasis bij een Eredivisie-club willen zien. Misschien wel bij Ajax, als vervanger van Mika Godts”, aldus Ramzi tegenover NU.nl.

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De achttienjarige Kluivert maakte deze voorbereiding zijn officieuze debuut voor het eerste elftal van FC Barcelona. Mede door de afwezigheid van verschillende WK-gangers kreeg hij een kans van trainer Hansi Flick. De zoon van Patrick Kluivert stond in de laatste twee oefenduels in de basis en leverde tegen CE Europa direct een assist.

Kluivert speelt doorgaans als buitenspeler, maar Ramzi gebruikt hem bij Oranje Onder 19 liever centraal. “In de spits heeft hij meer vrijheid. Als hij de explosiviteit voor de buitenkant ontwikkelt, kan hij daar weer spelen. Nu past de spitspositie beter bij hem.”

Vooral technisch maakt Kluivert indruk. “Spelers van Ajax en PSV hebben een goede techniek, maar Shane is daarin nog verder. Hij speelt alles hard in, op het juiste been, en zijn aannames zijn goed. Dat heeft hij geleerd op de Barça-school.”

Ook voormalig jeugdbondscoach Alexander Palland, die Kluivert in oktober 2022 opnam in de selectie van Oranje onder 16, is overtuigd. “Hij heeft alles om, net als zijn broers en vader, een mooie carrière te krijgen.”