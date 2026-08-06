wil niet meer praten over het afgelopen seizoen, zo blijkt uit een groot interview van Voetbal International met de middenvelder van Feyenoord. Het medium beweert dat de ex-aanvoerder van de Rotterdammers zichzelf een ‘spreekverbod’ heeft opgelegd, al komt daar in de praktijk weinig van terecht.

Journalist Martijn Krabbendam sprak onlangs uitgebreid met Steijn, zo blijkt uit een groot stuk in Voetbal International. “Voor het interview een kleine waarschuwing: de perschef van Feyenoord komt vertellen dat Sem Steijn zichzelf een spreekverbod heeft opgelegd; hij wil het niet meer hebben over het afgelopen seizoen”, luidt de opening van het stuk.

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Steijn kende een tumultueus eerste seizoen bij Feyenoord. De van FC Twente overgekomen topscorer startte goed in Rotterdam-Zuid en werd zelfs benoemd tot aanvoerder. Naarmate het jaar vorderde belandde Steijn in een vormdip en raakte hij geblesseerd. Tot overmaat van ramp verloor hij vervolgens de aanvoerdersband én zijn basisplaats. Ondertussen leek de band met trainer Robin van Persie te verslechteren.

Aan het mededeling van de perschef werd echter weinig gehoor gegeven: “Het is, zo wordt benadrukt, een wens van de middenvelder, maar eenmaal aangeschoven valt het wel mee met dat zelf opgelegde zwijgen”, vervolgt Krabbendam. Wat opvalt, is dat de Hagenees inderdaad uitgebreid terugblikt op het afgelopen seizoen en ingaat op alle benoemde kwesties.