Sjoerd Mossou heeft in zijn column van maandagmiddag aandacht besteed aan de publieke aanval van richting Robin van Persie. De journalist van het Algemeen Dagblad ziet dat dit geen incident is en herinnert zich meerdere eerdere gevallen waarin spelers in de media uithaalden naar Van Persie, destijds hun trainer.

De bom barstte zondag volledig bij Feyenoord, toen Timber na afloop de aanval opende op Van Persie. De oefenmeester reageerde daar veelzeggend op en stelde dat er geen weg meer terug is tussen hem en de sterkhouder van de Rotterdammers. “Je ziet het tegenwoordig nog maar zelden: voetballers met gif op de tong. Toch was het nu al de zoveelste keer in korte tijd dat een actieve speler - Quinten Timber in dit geval, bij ESPN - openlijk en doelgericht uithaalde naar Robin van Persie”, begint Mossou zijn column.

Volgens de journalist is het zeker niet de eerste keer dat Van Persie openlijk wordt bekritiseerd. “Wederom was de huidige Feyenoord-trainer het openbare mikpunt, zoals dat eerder ook al gebeurde rond Quillindschy Hartman, Ramiz Zerrouki en verschillende spelers van Heerenveen, onder wie keeper Andries Noppert. Het gaat er niet om wie exact gelijk heeft in dit soort welles-nietes-spelletjes. Op Timbers houding viel de laatste tijd inderdaad genoeg aan te merken, zoals ook Hartman, Zerrouki of Noppert om allerlei redenen niet onfeilbaar waren.”

Volgens Mossou legt ‘de reeks van aanvallen wel degelijk tekortkomingen bloot bij de coach Van Persie’. “Om het cru te stellen: te veel spelers pruimen hem niet - en ze voelen zich blijkbaar vrij genoeg om dat openlijk uit te spreken”, aldus de columnist, die ziet dat het viertal allemaal ‘empathie, bescherming en inlevingsvermogen’ misten bij Van Persie.

‘Ook band tussen Steijn en Van Persie beschadigd’

Zodoende bestaan er grote twijfels over het empathisch vermogen van Van Persie. “Uit Timbers woorden bleek genadeloos hoeveel twijfels Van Persie oproept - en niet alleen bij de vertrekkende middenvelder zelf. Ook de gewezen aanvoerder Sem Steijn liet al doorschemeren dat de band met zijn trainer beschadigd is”, stelt Mossou, die er tevens op wijst dat diverse oud-Feyenoorders het interview van Timber liketen.

“Voordat het te laat is, zou Van Persie er daarom goed aan doen om eerst eens bij zichzelf te rade te gaan. Één openlijk gefrustreerde speler kan een incident zijn, twee boze spelers is wellicht toeval, maar inmiddels is het een patroon geworden”, besluit hij.