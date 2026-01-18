Meerdere bij Feyenoord vertrokken spelers scharen zich publiekelijk achter de uithaal van Quinten Timber aan het adres van Robin van Persie. In een interview met ESPN stak de middenvelder zijn ongenoegen over de uitspraken van zijn trainer bepaald niet onder stoelen of banken. Onder meer Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki geven het interview een like op social media.
Timber gooide na de bizarre nederlaag tegen Sparta Rotterdam (3-4) een bom onder wat er nog over is van zijn relatie met Van Persie. De trainer had voorafgaand aan het duel uitgelegd waarom hij Timber op de bank had gezet, waarop de middenvelder zich genoodzaakt voelde dat beeld persoonlijk recht te zetten. "Ik vind het wel een beetje jammer dat het op deze manier moet gaan. Het is nu al een paar keer gebeurd, dat de trainer dan niet de speler in bescherming neemt. In dit geval bij mij weer, een paar keer. Maar er is wel een grens", sprak Timber onder meer.
Op sociale media krijgt het interview met Timber uiteraard veel aandacht. Opvallend: onder de velen die hun duimpje opsteken, bevinden zich Hartman en Zerrouki, maar ook Calvin Stengs, Zépiqueno Redmond én Neraysho Kasanwirjo. Hartman lag in zijn laatste maanden bij Feyenoord overhoop met Van Persie en werd afgelopen zomer uiteindelijk verkocht aan Burnley. Daarna liet hij zich meermaals publiekelijk uit over hun moeizame band.
Ook Redmond liet De Kuip afgelopen zomer achter zich: de jonge aanvaller stapte transfervrij over naar Aston Villa, dat hem meteen door verhuurde aan Huddersfield Town. Zerrouki, Stengs en Kasanwirjo staan echter nog steeds onder contract bij Feyenoord. Geen van hen maakt deel uit van de eerste selectie: Zerrouki wordt verhuurd aan FC Twente, Stengs aan Pisa en Kasanwirjo aan Fortuna Sittard.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het wordt gebracht alsof Timber nu iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan. Met teksten als "een bom gooien" of weet ik wat. Aanstichter van een hoop ellende daar is echter niemand anders dan van Persie, dat is voor mij 100% duidelijk. Ga maar na wat er allemaal aan de hand is geweest sinds zijn aanstelling. Grote vraag is: waar is te Kloese? Als er zo een gedoe is binnen je club moet je naar voren treden en je mond open trekken. Als je niets zegt ben je geen knip voor de neus waard.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het wordt gebracht alsof Timber nu iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan. Met teksten als "een bom gooien" of weet ik wat. Aanstichter van een hoop ellende daar is echter niemand anders dan van Persie, dat is voor mij 100% duidelijk. Ga maar na wat er allemaal aan de hand is geweest sinds zijn aanstelling. Grote vraag is: waar is te Kloese? Als er zo een gedoe is binnen je club moet je naar voren treden en je mond open trekken. Als je niets zegt ben je geen knip voor de neus waard.