Robin van Persie heeft zondagavond op de persconferentie gereageerd op de keiharde uithaal van richting de trainer van Feyenoord. De middenvelder gaf aan dat hij baalt van de uitspraken die Van Persie voor de wedstrijd deed.

"Het is puur een sportieve keuze", zei Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta over de reserverol van Timber. "Ik kijk naar de trainingen, naar de wedstrijden en hoe spelers hun rol invullen, vooral de intenties daarin. Ik denk dat er genoeg ruimte is om punten beter in te vullen. Ik wil een intentie zien in het verdedigen en aanvallen om je taken goed uit te voeren. Op basis daarvan beoordeel ik het en dat is de reden dat ik nu voor anderen kies."

Na afloop meldt Timber zich uit zichzelf bij Kraay. Hij zegt de uitspraken die Van Persie voor de aftrap deed nét te hebben gelezen en reageert verbolgen. "Ik vind het wel een beetje jammer dat het op deze manier moet gaan. Het is nu al een paar keer gebeurd, dat de trainer dan niet de speler in bescherming neemt. In dit geval bij mij weer, een paar keer. Maar er is wel een grens. Het gebeurt nu weer, maar iedereen op de club, waarmee ik eigenlijk al drieënhalf jaar samenwerk, weet dat ik alles geef, altijd. Op trainingen en in wedstrijden, voor de club. Zelfs als ik op de rechtsback moet spelen, dan doe ik dat voor mijn team. Het lijkt wel een poppenkast zo, dat het lijkt of ik niets doe", aldus Timber.

Op de persconferentie werd Van Persie door RTV Rijmond-journalist Dennis van Eersel geconfronteerd met de uitspraken van Timber. Van Persie ging opnieuw in op zijn beweegredenen: "Ik heb voor de wedstrijd aangegeven wat ik zoek van mijn spelers: dat ik altijd de intentie wil zien om je taken uit te voeren. Dat gaat niet altijd goed, dat zag je bijvoorbeeld ook bij In-beom Hwang. Als ik zie dat je niet consequent de intentie hebt om je taken uit te voeren, maak ik keuzes voor spelers die dat wel hebben."

Van Persie vindt dat Timber op dit moment zijn taken niet consequent met de juiste intentie uitvoert. "Het gaat mij er niet om dat je geen fouten mag maken, maar ik wil te allen tijde zien dat je de intentie hebt om mee terug te verdedigen. Daarin mag je fouten maken, maar ik ben over bepaalde intenties van Quinten niet tevreden. Of er een weg terug is voor hem? Ik denk het niet."