Feyenoord-crisis compleet: Sparta boekt spectaculaire zege in De Kuip

De druk op Robin van Persie bij Feyenoord loopt dankzij een spectaculaire thuisnederlaag tegen Sparta Rotterdam nóg verder op. Zijn zoon leek diep in de tweede helft met twee late én fraaie doelpunten een punt te redden, maar zorgde er in blessuretijd voor dat Feyenoord met lege handen achterbleef: 3-4.

Bij Feyenoord keerde Anis Hadj Moussa, die met Algerije deelnam aan de Afrika Cup, terug in de basis. Luciano Valente keerde op zijn beurt terug van zijn schorsing. Topscorer Ayase Ueda was echter onvoldoende fit om deel uit te maken van de wedstrijdselectie en werd vervangen door Casper Tengstedt. Quinten Timber werd gepasseerd, Van Persie koos voor een middenveld bestaande uit In-beom Hwang, Valente en Sem Steijn, die in de zeven voorgaande duels tegen zijn vader Maurice niet één keer als verliezer van het veld stapte.

Feyenoord speelde veelal in een te laag tempo, maar kreeg in de eerste helft wel een aantal kansjes om de score te openen. Joël Drommel bracht al vroeg in de wedstrijd uitstekend redding op een schot van Tengstedt. Valente was er daarna eveneens dichtbij. Na een vrije trap van Hadj Moussa volleerde de middenvelder hard op doel, maar zijn schot spatte uiteen op de buitenkant van de paal. Sparta meldde zich gaandeweg het eerste bedrijf vaker op de vijandelijke helft, wat resulteerde in meerdere schietkansen voor Joshua Kitolano. Zijn eerste poging was te slap, de tweede ging naast maar bij de derde, een kleine tien minuten voor rust, was het raak. Kitolano zette zelf een fraaie combinatie op met ploeggenoten Shunsuke Mito en Tobias Lauritsen, waarna de Noor uiteindelijk verwoestend uithaalde en Timon Wellenreuther kansloos liet: 0-1. Daarmee was direct de ruststand ook bereikt.

De tweede helft was tien minuten onderweg toen Tsuyoshi Watanabe gigantisch in de fout ging. De Japanner verspeelde de bal volkomen onnodig in eigen zestien aan Mitchell van Bergen, die Sparta vervolgens dankbaar op 0-2 zette. Feyenoord moest daarop een antwoord zien te formuleren, maar stuitte meermaals op de uitstekend keepende Joël Drommel. Die was echter kansloos op een schot van Hwang: 1-2. Uit een counter herstelde Sparta even later de marge, via Mito werd het 1-3 en leek de wedstrijd met nog twintig minuten te gaan gespeeld. Dat leek echter buiten invaller Shaqueel van Persie gerekend. De zoon van de geplaagde Feyenoord-trainer, als vervanger van Tengstedt gebracht, scoorde in de slotminuten tweemaal op fraaie wijze. Eerst passeerde hij Drommel met enig geluk met een bal achter het standbeen, daarna trof hij doel met een geweldige omhaal: 3-3. Genoeg voor de zege bleek het echter niet: diep in blessuretijd maakte Kitolano zijn tweede van de avond en zo bezorgde hij Sparta de eerste zege in De Kuip sinds 2000.