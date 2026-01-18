Live voetbal 10

Feyenoord supporters maken statement richting clubleiding: 'Amateurclub'

18 januari 2026, 17:11

Supporters van Feyenoord hebben zondagmiddag een statement gemaakt richting de clubleiding. De visie van de Rotterdamse club werd middels een spandoek met de grond gelijkgemaakt.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta hield de fanatieke aanhang een spandoek omhoog. Daarop stond de tekst: "Met deze visie spelen wij straks in de KKD-divisie. Feyenoord, de grootste amateurclub van Nederland."

Volg hier het liveblog van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta:

Het moment zorgde voor applaus op verschillende tribunes in De Kuip. Supporters van Feyenoord zijn uitermate kritisch op de prestaties van de club, zowel binnen als buiten het veld. Het spandoek onderstreepte die onvrede.

