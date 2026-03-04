Telstar-aanvoerder is na de verloren halve finale van de KNVB Beker kritisch op het optreden van scheidsrechter Jeroen Manschot. De arbiter besloot onder meer om de 2-0 van de Alkmaarders goed te keuren, terwijl volgens Bakker en zijn ploeggenoten doelman Ronald Koeman junior gehinderd werd in zijn eigen doelgebied.

Na een matige eerste helft, waarin niet gescoord werd, kwam AZ vlak na rust op voorsprong. Bakker was daarvoor zelf op ongelukkige wijze verantwoordelijk: de verdediger werkte een teruggetrokken voorzet van Kees Smit achter zijn eigen doelman. "Ik had het gevoel dat als ik hem niet zou raken, dat Troy Parrott hem dan zou binnentikken", zegt Bakker in een eerste reactie voor de camera's van ESPN. "Het is misschien een kwestie van beter staan, maar het gaat op dat moment heel snel. Dus daar baal ik wel van."

Milan van Dongen vraagt Bakker vervolgens of de spelers van Telstar boos waren omdat Koeman bij de 2-0 gehinderd werd. "Ja, voor ons idee wel", beaamt de aanvoerder. "Nils (Rossen, red.) wordt geduwd en die komt tegen Koeman aan. Dat lijkt mij een overtreding." Dat was niet het enige moment waarop Manschot Telstar niet gunstig gezind was, aldus Bakker. "Ik denk dat wij de hele wedstrijd de scheids niet echt mee hebben. Daarom hebben we deze wedstrijd niet verloren, maar dat helpt niet mee, inderdaad."

Telstar deed na de twee eigen doelpunten nog wel wat terug via invaller Kay Tejan, maar was daarna niet meer bij machte om ook nog een gelijkmaker te produceren. "Ja, het ontbreekt ons aan stootkracht", beaamt Bakker. "Vandaag was het wel moeizaam. Tot een bepaalde fase kunnen we wel goed voetballen, maar in de laatste fase werd het lastiger. In de tweede helft probeerden we opportunistischer te spelen. We hebben wel wat stootkracht, maar gewoon net niet genoeg om die 2-2 te maken. Super balen", aldus Bakker, die nu nog maar één doel ziet voor Telstar: "Handhaving in de competitie, daar gaan we nu voor."