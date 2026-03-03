Kijkers hekelen interview van Joey Veerman over NEC

likt de wonden na de uitschakeling van PSV in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker door NEC (3-2). De middenvelder stelt dat PSV ‘op elke positie een betere speler heeft dan NEC’.

PSV wist dinsdagavond in De Goffert een 1-0 achterstand nog wel om te buigen in een 1-2 voorsprong, maar ging uiteindelijk toch het schip in. De winnende treffer van Basar Önal viel ongeveer een kwartier na rust.

Volgens Veerman heeft PSV het laten liggen in het tweede bedrijf: “In de duels laten we het gewoon veel te veel liggen. Op sommige momenten zijn we echt veel te slap in de duels. Het is gewoon niet goed”, zegt de middenvelder van PSV na afloop bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior.

“In de eerste helft voetballen we er een paar keer goed onderuit. We maken twee goals, doordat we duels winnen op het middenveld”, vervolgt Veerman. “Maar verder… We laten ze koppen, we laten ze opendraaien, we laten ze wegdraaien… Het is echt…”

“We vonden elke keer de vrije man, omdat we veel in beweging waren. In de tweede helft gaan we mee in hun spel en schieten we elke bal de lucht in. Dat is niet voor ons bestemd”, gaat Veerman verder.

Veerman wordt door Kraay junior gevraagd naar het spel van NEC. De Oranje-international reageert: “Ze hebben hun spel gespeeld. Alle felicitaties natuurlijk naar NEC. Je weet dat je de lange bal kunt verwachten en dat hebben ze weer gedaan. Uiteindelijk hebben ze dat goed gedaan.”

“Het is onszelf te verwijten. Elke bal die we op ons krijgen, koppen we weg. We koppen de bal vaak niet naar een medespeler. Dat is wel waar wij goed in zijn”, vervolgt Veerman. “Wij moeten als we de bal aangespeeld krijgen, de bal op de borst aannemen, één-tweetjes maken en verder doorspelen. Dat hebben we de tweede helft gewoon niet gedaan. Daardoor staan we niet in de finale.”

Kraay junior vraagt Veerman of PSV ‘de tweede helft eraf is gepoetst door NEC’. “Kijk, hoe je het wendt of keert Hans: op elke positie hebben wij een betere speler. Maar zij hebben de tweede helft gewoon meer gegeven dan wij. En dat is gewoon een kwalijke zaak”, besluit Veerman.

Het interview van Veerman wordt door veel kijkers niet gewaardeerd. “Veerman die in een interview het nodig vindt om te zeggen dat PSV op iedere positie een betere speler heeft. Sore loser”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Een andere kijker schrijft: “Veerman is weer aan het janken dat NEC de lange bal speelde en dat vindt meneertje niet leuk.”