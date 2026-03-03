Live voetbal 11

Mario Been heeft dinsdagavond in de rust van het bekerduel tussen NEC en PSV voor verbazing gezorgd. De analist en trainer in ruste laat bij ESPN een compleet ander geluid horen over het openingsdoelpunt van NEC dan veel kijkers.

NEC en PSV maakten er in de eerste helft van hun halve finale in de Eurojackpot KNVB Beker een waar spektakel van, met een 2-2 tussenstand halverwege. Het bal werd al na zes minuten voetballen geopend door Bryan Linssen.

Linssen benutte in het strafschopgebied een rebound, nadat PSV-doelman Matej Kovar een inzet van Sami Ouaissa onvoldoende wist te pareren. “We zaten nog niet of de bal zat er al in met Linssen. Hij maakt hem goed af. Eerst een goede redding van Kovar op het schot van Ouaissa en daarna maakt hij hem heel goed af”, zegt Been in de rust.

De analyse van Been mag gerust opmerkelijk genoemd worden, want veel kijkers van de wedstrijd bekritiseerden Kovar juist na het doelpunt van Linssen:

