zoekt naar een verklaring voor het feit dat PSV na rust zo slecht voor de dag kwam in het uitduel bij Heracles Almelo, dat desondanks met 1-3 werd verslagen. De aanvoerder van de koploper erkent ruiterlijk dat het 'gewoon niet goed' was wat PSV liet zien en wijt dat deels aan zelfzuchtigheid bij zijn teamgenoten.

PSV stond door een benutte strafschop van Ivan Perisic en een fraai afstandsschot van Ismael Saibari na twaalf minuten al met 0-2 voor tegen de hekkensluiter. Vlak voor rust pikte ook Dennis Man zijn doelpuntje mee; de Roemeen scoorde met het hoofd uit een vrije trap van Joey Veerman. Na rust zakte PSV echter naar een zeer bedenkelijk niveau en kreeg Heracles kans op kans om wat terug te doen. Dat lukte echter alleen spits Lequincio Zeefuik, die tien minuten voor tijd op geweldige wijze doel trof. De zege van PSV kwam daarna echter niet meer in gevaar en had zelfs nog hoger kunnen uitvallen, maar invaller Ricardo Pepi en diezelfde Man gingen in de slotfase voor eigen succes, waar anderen er wellicht beter voor hadden gestaan.

"De eerste spelen we heel goed en staan we, denk ik, terecht met 3-0 voor", analyseert Schouten in een eerste reactie voor de camera's van ESPN. "Maar de tweede helft was wel een andere helft", vervolgt de captain. "Het was gewoon niet goed. Heel apart, helemaal omdat ik ons de eerste helft heel goed vond spelen. Heel geconcentreerd, heel vast aan de bal. Eigenlijk zoals je ons wil zien."

Na rust was daar dus nauwelijks iets van terug te zien bij PSV, erkent Schouten. "We waren gewoon heel slordig aan de bal. Daardoor kwamen zij er een paar keer goed door, zoals ze er in de eerste helft niet door konden komen. Dan zie je dat zo'n team ook weer opleeft, en dan wordt het lastig. Ja, Zeefuik schoot hem heel mooi in. Het was een aardige afstand én helemaal aan de zijkant. Maar onze keeper kon er ook niets aan doen." Heeft Schouten zich in de tweede helft nog zorgen gemaakt om de zege? "Dat niet, alleen: dit is niet hoe je ons wil zien. Dus hier zijn we zeker niet blij mee, met de tweede helft. Of we zelfzuchtig waren voor de goal? Ja, ook dat. Maar ik denk dat het probleem nog veel meer lag in ons eigen voetbal. Echt, voordat we de kansen kregen, ik vond het daar gewoon niet goed. En als we voor de goal kwamen, maakten we hele rare keuzes in de tweede helft", aldus Schouten.