Karim El Ahmadi is niet verbaasd dat 'laatbloeier' bij N.E.C. op 37-jarige leeftijd nog altijd excelleert in de Eredivisie. De ESPN-analist vermoedt zelfs dat Ajax en Feyenoord spijt hebben dat ze de aanvallende middenvelder niet hebben aangetrokken toen hij in de winterstop van het seizoen 2023/24 plots vertrok bij Maccabi Haifa.

Vanwege privé-omstandigheden keerde Chery in januari 2024 terug uit Israël, waar hij sinds 2019 onder contract stond bij Maccabi. Bij N.E.C. beleefde hij toen op huurbasis een prima halfjaar, maar Chery verkaste in de zomer transfervrij naar Royal Antwerp FC. Een jaar later durfden de Nijmegenaren het aan om zo'n vijf ton neer te tellen om de aanvallende middenvelder opnieuw in te lijven, een keuze waar men geen seconde spijt van zal hebben gehad.

Artikel gaat verder onder video

Chery stond dit seizoen in 24 van de 25 Eredivisiewedstrijden van N.E.C. aan de aftrap. Alleen tegen AZ (2-1 winst) ontbrak hij, vanwege een schorsing. Zestien keer maakte de routinier bovendien de 90 minuten vol. Zaterdagavond tekende hij in het thuisduel met Fortuna Sittard voor de 1-0. Het was alweer Chery's zevende competitietreffer van het seizoen; daarnaast leverde hij ook vijf keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.

El Ahmadi en Chery zijn al sinds jaar en dag boezemvrienden. De twee speelden in de jeugd samen bij FC Twente, Chery heeft zelfs een tattoo van El Ahmadi op zijn lijf. De analist steekt in de rust van N.E.C. - Fortuna de loftrompet over Chery: "Zeker, alles moet van hem komen. Je zag het ook bij Sparta-uit, toen was hij er niet en zag je wel een verschil." Chery begon twee weken geleden op Het Kasteel wel als basisspeler, maar moest de strijd al na zeven minuten staken. N.E.C speelde vervolgens met 1-1 gelijk op Het Kasteel.

"Nee, het verbaast mij niet dat Chery dit hele seizoen zo goed is", vervolgt El Ahmadi. "Ik ken hem al van jongs af aan en ik weet echt wel wat hij kan. Het was misschien een laatbloeier, maar vanaf zijn jonge jaren wist je al dat het echt een fantastische speler was. Toen hij uit Israël wegging, waren er eigenlijk weinig clubs die het aandurfden met hem. Ik denk dat ze nu echt wel spijt hebben dat ze een speler als Chery niet hebben gehaald. Ik denk alle topclubs wel", stelt de analist.

"PSV misschien niet, maar ik denk dat hij bij elke club echt wel van waarde had kunnen zijn", krabbelt El Ahmadi vervolgens enigszins terug. "Als je ziet wat Ajax nu 'op 10' heeft staan... En bij Feyenoord denk ik ook wel dat het een speler zou kunnen zijn die het verschil kan maken. Het is ook niet dat hij het niet heeft laten zien op hoog niveau. Voor Maccabi Haifa heeft hij ook tegen Paris Saint-Germain gescoord in de Champions League. Toen hij voor het eerst terugkwam was hij 33. Ik vind: je moet kijken wat hij de afgelopen drie jaar gedaan heeft. En ook zijn data, dat was allemaal prima.

Ronald Waterreus kan zich vinden in het betoog van El Ahmadi: "Ik kan me bij een topclub wel voorstellen dat hij daar niet dezelfde rol zou hebben die hij nu bij N.E.C. heeft, maar bij een aantal topclubs zou hij zeker van waarde kunnen zijn. Zo'n speler zou bijvoorbeeld voor AZ ook een hele belangrijke stap kunnen zijn, om de volgende stap te zetten. Allemaal jonge spelers, het is hartstikke leuk, maar je hebt ook mensen nodig die weten hoe het spelletje gespeeld moet worden. En dat is hij wel bij uitstek", aldus de voormalige keeper.