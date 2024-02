Opvallend: Eredivisiespeler heeft tattoo van ESPN-analist Karim El Ahmadi

De naam van ESPN-analist en voormalig middenvelder Karim El Ahmadi staat getatoeëerd op de arm van NEC-middenvelder . De twee kennen elkaar al sinds hun jonge jaren en gaan sindsdien als boezemvrienden door het leven.

Chery keerde afgelopen winter na negen jaar terug in de Eredivisie. NEC huurt de middenvelder voor de rest van het seizoen van zijn Israëlische werkgever, Maccabi Haifa. Chery beleefde een uitstekende terugkeer in Nederland, onder meer twee treffers in zijn eerste twee Eredivisieduels. Daarnaast droeg hij met een doelpunt en een assist bij aan de bekerzege op zijn vroegere werkgever ADO Den Haag, waardoor de Nijmegenaren zich plaatsten voor de laatste vier. Daarin gaat de club op bezoek bij SC Cambuur, zo wees de loting zaterdagavond uit.

NEC-trainer Rogier Meijer is zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hans Kraay junior kan geen antwoord geven op de vraag van presentator Milan van Dongen, die wil weten van welke ESPN-analist Chery met een tattoo op zijn lijf rondloopt. "Ik ben geen analist, dus van mij kan het niet zijn", begint Kraay. "En van Marciano (Vink, red.) zou ik niet snel een tatoeage nemen. Toch niet van Kenneth (Perez, red.) toch? Dan gaat die er echt in geloven." Meijer geeft uiteindelijk het antwoord: "Het is Karim El Ahmadi. Dat zijn boezemvrienden, die zijn samen opgegroeid⁹99", legt de trainer van NEC uit.

"Van Karim kan ik het wel hebben", reageert Kraay, die onder de indruk is van de eerste wedstrijden van Chery in het shirt van de Nijmegenaren: "Wat is die fit, zeg!". Meijer toont zich eveneens verheugd met zijn ervaren winteraanwinst: "Toen we hoorden dat hij terug wilde naar Nederland zijn we gaan kijken hoe hij gespeeld heeft in Israël. Daar heeft hij ook grote indruk gemaakt. Altijd gespeeld, drie wedstrijden per week op 'tien', op deze manier ook, met heel veel energie en een hoge intensiteit. Kwaliteit heeft hij zeker, dan is het wel mooi dat hij dat meteen kan leveren, natuurlijk. Twijfels zijn er dan vaak bij de mensen eromheen, hij is 35, kan hij dat wel? Maar hij is topfit."