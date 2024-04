Henk Spaan ziet Arne Slot niet de waarheid vertellen: 'Dat zei hij drie keer, maar dat is gewoon niet zo'

Henk Spaan heeft maandag in de Hard Gras Podcast duidelijk gemaakt dat het niet Arne Slot was die vorige zomer de stekker uit de onderhandelingen met Tottenham Hotspur trok, maar de Spurs zelf. Volgens de journalist schetst Slot een beeld wat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

In de Hard Gras Podcast wordt gesteld dat Feyenoord bereid is geweest om mee te werken aan een overstap van Slot naar Liverpool wegens de interesse die er vorige zomer al was van Tottenham Hotspur. Toen kwam een overstap er niet van, wat volgens Spaan alles te maken had met de Engelse topclub en niet met het feit dat Slot de Londense club had afgezegd: "Dat vertelde hij dus drie keer, maar Spurs is gestopt met onderhandelen. Dennis te Kloese vond het een waardeloos aanbod", weet Spaan.

De journalist van Het Parool merkt dat Slot in de media laat voordoen alsof hij de persoon is geweest die Tottenham Hotspur heeft afgezegd: "Slot doet nu net alsof hij de stekker eruit heeft getrokken, maar dat is gewoon niet zo. Tottenham Hotspur wilde gewoon niet meer betalen", is volgens Spaan de conclusie. Eerder deed Rafael van der Vaart, maar ook een journalist van The Mirror, al een soortgelijke uitspraak.

Het financiën is voor Liverpool geen probleem, want The Reds willen diep in de buidel tasten voor Slot. Een transfersom van meer dan tien miljoen euro is onderweg naar Rotterdam-Zuid, mocht de deal daadwerkelijk beklonken gaan worden.