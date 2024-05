Feyenoord legt Keuken Kampioen Divisie-revelatie tot medio 2028 vast

Feyenoord en Shiloh ’t Zand hebben donderdagmiddag een akkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2028. De 21-jarige middenvelder, die dit seizoen werd verhuurd aan FC Dordrecht, krijgt zodoende twee dagen oprij uitstekend nieuws te verwerken.

Gister (woensdag) werd ’t Zand namelijk uitgeroepen tot ‘Beste Talent van de Keuken Kampioen Divisie’. De middenvelder kreeg een Gouden Schild uit de handen van bondscoach Ronald Koeman. Het jeugdproduct van Feyenoord is één van de redenen dat FC Dordrecht nog volop in de race is om promotie naar de Eredivisie.

De middenvelder was dit seizoen uiterst belangrijk met elf doelpunten en vier assists voor de Schapenkoppen. De 21-jarige Rotterdammer, die voorheen beschikte over een aflopend contract, is blij met zijn nieuwe verbintenis. “Het voelt voor mij erg fijn dat de club met deze contractverlenging opnieuw zijn vertrouwen in mij uitspreekt”, zegt ’t Zand

“Tijdens mijn verhuurperiode bij FC Dordrecht ben ik zowel fysiek als mentaal een stuk volwassener geworden. Deze ontwikkelingen neem ik mee naar het nieuwe seizoen en ga ik uiteraard vol voor mijn kans bij Feyenoord 1”, gaat hij verder.

