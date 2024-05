Van der Vaart weet nu al wie kampioen wordt in 2024/25

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart verwachten dat PSV ook volgend seizoen succesvol zal zijn in de Eredivisie. In de uitzending van Studio Voetbal durft Van der Vaart zelfs al de voorspelling aan dat PSV volgend seizoen opnieuw landskampioen wordt.

Volgens Ibrahim Afellay is de Champions League-uitschakeling door Borussia Dortmund in de achtste finale het enige smetje op het seizoen. “Maar grotendeels zal de selectie intact blijven. Waar ze echt versterking kunnen gebruiken is centraal achterin. Ze hebben een snelle, sterke centrale verdediger nodig”, adviseert Afellay. “Ajax moet opnieuw opgebouwd worden en Feyenoord verliest een heel belangrijke schakel in de organisatie”, doelt hij op Arne Slot. “Voor zover ik weet blijft de trainer bij PSV. En de spelersgroep blijft intact. Dat is de ideale mix om dat verder uit te bouwen.”

Van der Vaart sluit zich aan bij zijn collega-analist en doet alvast een voorspelling. “Ik denk dat PSV volgend jaar ook kampioen gaat worden. Ook omdat ze individueel iets meer hebben dan de rest, zeker als iedereen weer fit is, dus ook Noa Lang. Dan kun je nog zo’n slechte wedstrijd spelen, maar hebben ze altijd twee of drie spelers die het in hun eentje kunnen beslissen. Dat vind ik altijd wel lekker in een team.”

