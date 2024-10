Nieuwe klap voor PSV: Schouten meerdere weken aan de kant

zal voorlopig niet in actie komen voor PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De middenvelder heeft een spierblessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen AZ (1-2).

Schouten is de afgelopen weken het onderwerp van gesprek bij PSV. De middenvelder moest zich afmelden voor de interlandperiode van eerder deze maand, nadat hij volgens trainer Peter Bosz last had van oververmoeidheid. In gesprek met De Telegraaf vertelde hij toen zelf dat niet vermoeidheid, maar een knieblessure hem aan de kant hield.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallende uitblinker bij PSV: ‘Zijn contract loopt nog maar acht maanden, wat zorgwekkend is’

Afgelopen zaterdag kon de controleur op bezoek bij AZ weer in actie komen voor de koploper. Daar moest Schouten zich in de rust laten vervangen door Armando Obispo nadat hij een hamstringblessure had opgelopen. Daardoor moest hij de wedstrijd van dinsdag op bezoek bij Paris Saint-Germain (1-1) al aan zich voorbij laten gaan.

LEES OOK: Noa Lang komt met fraai eerbetoon aan Abdelhak Nouri: ‘Moest zo zijn’

Nu blijkt dat het niet bij de wedstrijd in Frankrijk zal blijven voor de Oranje-international. PSV maakt donderdagavond namelijk bekend dat Schouten een spierblessure heeft opgelopen tegen AZ en meerdere weken aan de kant zal staan. “Dit is natuurlijk ontzettend balen, maar ik zal keihard werken om zo snel mogelijk weer belangrijk te kunnen zijn voor het team”, geeft de middenvelder zelf aan. Het is nog niet bekend wanneer hij precies weer in actie kan komen. Daarmee moeten de Eindhovenaren het op het middenveld stellen zonder het defensieve blok, aangezien ook Joey Veerman met een blessure kampt.

PSV kan in de komende weken geen beroep doen op Jerdy Schouten.



Aanvullend medisch onderzoek heeft aangetoond dat de 27-jarige middenvelder een spierblessure heeft opgelopen in het duel van afgelopen zaterdag met AZ. — PSV (@PSV) October 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kijkt na AZ - PSV de camera in en spreekt vier woorden

Noa Lang lijkt bepaald geen spijt te hebben van zijn doelpuntviering in de wedstrijd tussen AZ en PSV.