Wéér een Amerikaan naar PSV? Peyton Miller (18) gelinkt aan Eredivisiekoploper

Peyton Miller (New England Revolution) met op de achtergrond het logo en stadion van PSV
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 december 2025, 14:30   Bijgewerkt: 14:42

Peyton Miller zou weleens de volgende Amerikaan in het shirt van PSV kunnen worden. Nadat de Eindhovenaren de afgelopen jaren al succes hadden met de komst van onder meer Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi, zou de achttienjarige linksback van New England Revolution nu ook op de radar van PSV zijn verschenen.

Dat melden verschillende bronnen in de Verenigde Staten althans. Miller staat momenteel onder contract bij New England Revolution, waar hij tot een jaar geleden de kleedkamer deelde met huidig PSV-aanvaller Esmir Bajraktarevic. Het contract van Miller bij zijn huidige club loopt nog door tot eind 2027. Afgelopen seizoen kwam hij tot 26 MLS-wedstrijden voor zijn club. Daarin was de linksback goed voor twee doelpunten en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Amerikaanse media melden dat Miller weleens de duurste speler zou kunnen worden die de MLS in de winterse transferperiode gaat verlaten. Behalve PSV zouden ook verschillende Premier League-clubs de jonge back in het vizier hebben. Zo wordt hij naar verluidt begeerd door Manchester City en Tottenham Hotspur en zou ook hekkensluiter Wolverhampton Wanderers interesse hebben. Laatstgenoemde club zou zelfs al eerste contacten hebben gelegd, maar ondertussen andere deals een hogere prioriteit geven. New England Revolution zou een transfersom van 11 miljoen dollar (omgerekend ruim negen miljoen euro) in gedachten hebben.

Bij PSV is Anass Salah-Eddine momenteel eerste keus op de linksbackpositie. De 23-jarige international van Marokko, die momenteel met zijn land actief is op de Afrika Cup, wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma. PSV heeft daarbij een optie tot koop weten te bedingen, maar dat betekent allerminst dat een langer verblijf van de oud-speler van Ajax en FC Twente een uitgemaakte zaak is, aldus Fabrizio Romano eerder deze week.

  Gisteren, 13:21
  do 25 december, 20:29
  do 25 december, 11:15
