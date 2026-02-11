Eric Meijers juicht openbreken van Nederlandse voetbalpiramide toe

Eric Meijers (62) juicht het toe dat de Nederlandse voetbalpiramide mogelijk opengebroken wordt. De trainer, die ooit met amateurclub Achilles '29 actief was in het betaald voetbal, laat in gesprek met FCUpdate weten dat hij denkt dat het de kwaliteit van het Nederlands voetbal zal verhogen.

Maandag meldde het Algemeen Dagblad dat verschillende amateurclubs officieel hebben aangegeven de stap naar betaald voetbal te willen maken. Het systeem, dat momenteel tot 2027/28 vastligt, zou daardoor op de schop kunnen gaan.

Het zou een grote verandering zijn voor het Nederlandse voetbal, want nu is het praktisch nog niet mogelijk om te degraderen uit of te promoveren naar de Keuken Kampioen Divisie. "We zijn het enige land in Europa waar dit niet kan en waar de boel op slot zit, dus ik juich dit dus erg toe", reageert Meijers op het nieuws uit Zeist.

“Ik had met mijn club TEC Tiel in de voorbereiding ook geoefend tegen een paar ploegen uit de Tweede Divisie, en toen vernam ik al dat er belangstelling was om te promoveren", vertelt Meijers. "Dat zou mooi zijn. Ik pleit hier al voor sinds ik actief ben als trainer, omdat ik denk dat het voor het voetbal beter is dat er een natuurlijke doorstroming gaat komen."

Sterkere Keuken Kampioen Divisie

Volgens Meijers zal het de Keuken Kampioen Divisie een compleet andere dynamiek geven. "Wat maakt het nu uit als TOP Oss of Helmond Sport laatste wordt? Niets. Volgend jaar mogen ze het toch weer proberen. Als ze kunnen degraderen, wordt het een ander soort voetbal. Nu lijkt het net alsof ik naar een jeugdcompetitie kijk, terwijl de samenvattingen van de Tweede Divisie volwassen voetbal laten zien. Als deze clubs kunnen promoveren, stijgt automatisch het niveau in de Keuken Kampioen Divisie en komen er andere type voetballers bij."

Achilles '29

De laatste amateurclub die promoveerde naar de Eerste Divisie was Achilles '29, met Meijers zelf als hoofdtrainer. De zwart-witten waren vier jaar actief in het betaald voetbal, waarna de club in 2017 degradeerde en uiteindelijk failliet ging. "Dat is natuurlijk geen positieve ervaring geweest", blikt Meijers terug.

"Nu zijn de licentie-eisen minder streng, waardoor het aantrekkelijker is voor clubs om de stap te maken. Ze moeten natuurlijk wel hun zaken goed op orde hebben, maar ploegen uit de Tweede Divisie zijn daar al jaren goed in", aldus Meijers.

Beloftenploegen moeten blijven

Meijers hoopt dat de beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie gewoon deel blijven uitmaken van de competitie: "Qua beleving en enthousiasme is het anders, maar voor de individuele ontwikkeling van spelers zijn deze teams geweldig. Jong PSV laat dit seizoen zien wat het kan toevoegen. Het is goed voor het Nederlandse voetbal dat ze deel blijven uitmaken van de competitie."