Nederlandse voetbalpiramide wordt mogelijk opengebroken

De discussie over het openbreken van de Nederlandse voetbalpiramide is opnieuw geopend. Het Algemeen Dagblad meldt maandagavond namelijk dat een aantal amateurclubs bij de KNVB heeft aangegeven de stap naar het betaald voetbal te willen maken.

Op dit moment is het praktisch nog niet mogelijk om de degraderen uit of te promoveren naar de Keuken Kampioen. Daar komt binnenkort echter mogelijk verandering in, nu een aantal clubs uit de Tweede Divisie (het derde voetbalniveau van Nederland) bij de KNVB heeft aangegeven de stap naar het betaalde voetbal te willen maken.

Artikel gaat verder onder video

De huidige afspraken omtrent de gesloten vorm van de Nederlandse voetbalpiramide liggen nog vast tot het seizoen 2027/28. Het is niet ondenkbaar dat het systeem dan op de schop zal gaan, zo vertelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee maandag tijdens een mediabijeenkomst over de trends en vernieuwingen in het amateurvoetbal.

“Ik vind als voetbal- en sportliefhebber dat het superbelangrijk is om een open piramide te hebben, maar die hebben we niet. In het seizoen 2027/28 lopen de afspraken af die het amateurvoetbal en het betaald voetbal met elkaar hebben gemaakt. Ik schat in dat ook de komende seizoenen hierover zal worden gesproken”, zegt Van der Zee, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“We hebben officiële verzoeken van tweededivisieclubs binnen die heel graag het gesprek aan willen gaan met het betaald voetbal. Die clubs willen in ieder geval praten over of die piramide open kan”, aldus Van der Zee. Om welke clubs uit de Tweede Divisie het gaat, wil hij niet zeggen. “Daar ga ik niks over zeggen. De clubs hebben netjes een brief gestuurd en ook in de vereniging van tweede- en derdedivisieclubs is dit besproken.”

Waar komt de roep om een promotieregeling vanuit de Tweede Divisie vandaan? “Katwijk is de afgelopen jaren een aantal keer kampioen geworden, maar eigenlijk is het zo dat er gedurende het seizoen te weinig spanning is. Dat is een terecht kritiekpunt. Dat is één”, legt Van der Zee uit.

“Twee: er komt steeds meer een bijna gelijkwaardigheid in de top van het amateurvoetbal en de Keuken Kampioen Divisie. Dat zien wij ook. Daar willen aantal clubs in over in gesprek met de KNVB en de betaaldvoetbalclubs”, zegt de beleidsbepaler.

In principe kunnen clubs uit de Tweede Divisie al toetreden tot het betaald voetbal, maar de drempel ligt hoog. “Er is nu al een toetredingsregeling. Het kan nu al. Dat is wel een ingewikkelde regeling en het heeft veel financiële impact”, legt Van der Zee uit. Volgens hem moeten de huidige eisen voor promotie aangepast worden. “Ja, dat klopt. Het liefst hebben we gewoon een promotie-/degradatieregeling. Dat is de ideale situatie waar je naartoe zou willen.”