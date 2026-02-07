Hansi Flick heeft na de 3-0 overwinning van FC Barcelona op Mallorca uitleg gegeven over de afwezigheid van . De Nederlandse middenvelder bleef de gehele wedstrijd op de bank, wat leidde tot de nodige vragen bij de achterban. Volgens de Duitse oefenmeester was er echter een duidelijke reden om geen enkel risico te nemen met de fitheid van de spelmaker.

In eigen huis kende de koploper van Spanje een eenvoudige middag. Hoewel de ploeg stroef begon, zorgden doelpunten van Robert Lewandowski, Lamine Yamal en Marc Bernal voor een ruime zege. Door de overwinning houdt de ploeg van Flick de voorsprong van vier punten op achtervolger Real Madrid intact. Ondanks de sportieve successen op het veld ging het na afloop over De Jong, die normaal gesproken een vaste waarde is in het elftal van de Catalanen.

Flick wilde geen risico nemen met De Jong

Flick gaf aan dat de drukke kalender meespeelt in zijn keuzes en dat hij voorzichtig moet omgaan met zijn spelersgroep. "We spelen veel wedstrijden en hebben fantastische professionals", zo liet de trainer na afloop van de ruime zege weten. Hoewel De Jong in de planning stond om minuten te maken, werd daar op het laatste moment vanaf geweken om fysieke problemen te voorkomen. "Frenkie verdiende het om ook te spelen. Hij voelde zich niet helemaal fit, dus besloot ik hem rust te geven", aldus de Duitsers.

Debuut voor het 'kleine broertje' van Frenkie

Door de afwezigheid van De Jong en andere vaste krachten op het middenveld, was er ruimte voor nieuw talent uit de eigen opleiding. De negentienjarige Tommy Margués mocht zijn officiële minuten maken voor de hoofdmacht van de club. Flick was na afloop lovend over de jonge debutant en trok zelfs een opvallende vergelijking met de afwezige Nederlander. "Tommy heeft heel veel potentieel, dat kun je al zien. We zijn blij dat hij zijn eerste minuten voor Barça heeft kunnen maken. Hij had Frenkie's kleinere broertje kunnen zijn", zo grapte de trainer.

Veelzijdige optie voor de toekomst

De trainer ziet in Margués een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, een eigenschap die goed past bij de filosofie van de club. "Het is een droom die voor hem uitkomt. Hij kan spelen als defensieve middenvelder, mid-mid en zelfs als rechter centrale verdediger. Daar houd ik van", vertelde Flick over de kwaliteiten van de jongeling.

Focus op de kraker in de Copa del Rey

De rust voor De Jong lijkt vooral een voorzorgsmaatregel te zijn met het oog op het loodzware programma dat komen gaat. Aanstaande donderdag wacht namelijk alweer de volgende belangrijke wedstrijd voor Barcelona. Dan staat de heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey op het programma tegen Atlético Madrid. In de Spaanse media wordt de verwachting uitgesproken dat de Oranje-international tegen die tijd weer voldoende hersteld is om direct weer aan de aftrap te verschijnen in het Riyadh Air Metropolitano.