FC Barcelona trekt zich definitief terug uit de Europese Super League, zo laat de club zaterdagmiddag weten in een officieel statement. Daardoor blijft Real Madrid als enige grote voortrekker over. Het omstreden project lijkt ten dode opgeschreven.

In april 2021 presenteerden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Juventus, Internazionale, Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid zich als oprichters van de Super League. Na hevige weerstand uit alle geledingen binnen de voetballerij, trokken tien clubs zich terug. Barcelona is nu nummer elf en laat alleen Real Madrid over.

Achter de schermen is de afgelopen maanden vooral ingezet op verzoening met de UEFA Champions League. Barcelona en Real Madrid voerden samen met initiatiefnemer A22 meerdere gesprekken met UEFA over aanpassingen aan het Champions League-format. Daarbij lag de focus op meer topwedstrijden, hogere inkomsten en een nieuwe wereldwijde streamingoplossing, de punten waarvoor de Super League ooit werd opgetuigd.

Dat Barça nu definitief afhaakt, lijkt erop te wijzen dat de club voldoende garanties ziet binnen het bestaande UEFA-model. De Champions League is al hervormd en verdere aanpassingen, zoals een competitie-indeling die de grootste clubs vaker tegen elkaar laat spelen, liggen op tafel. Daarmee vervalt voor Barcelona de noodzaak van een concurrerende elitecompetitie.

Voor de Super League zelf betekent dit feitelijk het einde. Zonder brede clubsteun, zonder officiële erkenning en nu ook zonder Barcelona is het project sportief en politiek vleugellam. De dreiging van een afsplitsing heeft echter wel zijn werk gedaan: niet via een nieuwe competitie, maar door hervormingen binnen de bestaande structuren af te dwingen.