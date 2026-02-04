Verschillende grote clubs uit Europese topcompetities hebben deze winter bij Ajax geïnformeerd naar Mika Godts, zo meldt Voetbal International. Onder meer FC Barcelona en Arsenal zouden de Belg op de korrel hebben gehad, maar zowel Ajax als Godts zelf stonden niet open voor een winters vertrek.
Godts (20) werd twee jaar geleden door Ajax opgepikt uit de jeugdopleiding van KRC Genk. De linksbuiten is cijfermatig bezig aan een uitstekend seizoen, waarin hij in 29 wedstrijden in alle competities betrokken was bij negentien doelpunten (tien goals, negen assists). Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog door tot medio 2029.
Vanuit verschillende topcompetities is deze winter naar Godts geïnformeerd, aldus VI. "AS Roma, Napoli, Arsenal, Barcelona en VfB Stuttgart behoorden tot de geïnteresseerden en deden navraag naar de voorwaarden", schrijft het weekblad. Ajax stond echter niet open voor een verkoop van de Belg, die dat zélf ook niet zou hebben zien zitten. "Ajax wil Godts op zijn vroegst pas in de zomer kwijt."
Dat gaat snel. Al zijn clubs als Barcelona en Arsenal onverstandig om naar toe te verkassen. Ik zou voor een kleinere club gaan. Anderzijds Gakpo ging naar Liverpool Daar staat tegenover dat Lang het niet heeft gered bij Napoli, al weet ik niet waarom
