'Barcelona en Arsenal informeerden tevergeefs bij Ajax naar Godts'

Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'
4 februari 2026, 15:14

Verschillende grote clubs uit Europese topcompetities hebben deze winter bij Ajax geïnformeerd naar Mika Godts, zo meldt Voetbal International. Onder meer FC Barcelona en Arsenal zouden de Belg op de korrel hebben gehad, maar zowel Ajax als Godts zelf stonden niet open voor een winters vertrek.

Godts (20) werd twee jaar geleden door Ajax opgepikt uit de jeugdopleiding van KRC Genk. De linksbuiten is cijfermatig bezig aan een uitstekend seizoen, waarin hij in 29 wedstrijden in alle competities betrokken was bij negentien doelpunten (tien goals, negen assists). Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog door tot medio 2029.

Vanuit verschillende topcompetities is deze winter naar Godts geïnformeerd, aldus VI. "AS Roma, Napoli, Arsenal, Barcelona en VfB Stuttgart behoorden tot de geïnteresseerden en deden navraag naar de voorwaarden", schrijft het weekblad. Ajax stond echter niet open voor een verkoop van de Belg, die dat zélf ook niet zou hebben zien zitten. "Ajax wil Godts op zijn vroegst pas in de zomer kwijt."

Lees ook:
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Kodai Sano van NEC

Perez schrikt van afgewezen bod op Sano: ‘Bijna crimineel’

  • Gisteren, 13:23
  • Gisteren, 13:23
  • 7
Kodai Sano van NEC

VI: Winters vertrek Sano onbespreekbaar voor NEC

  • ma 2 februari, 09:36
  • 2 feb. 09:36
  • 6
Dat gaat snel. Al zijn clubs als Barcelona en Arsenal onverstandig om naar toe te verkassen. Ik zou voor een kleinere club gaan. Anderzijds Gakpo ging naar Liverpool Daar staat tegenover dat Lang het niet heeft gered bij Napoli, al weet ik niet waarom

Dat gaat snel. Al zijn clubs als Barcelona en Arsenal onverstandig om naar toe te verkassen. Ik zou voor een kleinere club gaan. Anderzijds Gakpo ging naar Liverpool Daar staat tegenover dat Lang het niet heeft gered bij Napoli, al weet ik niet waarom

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
10
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

