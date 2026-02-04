Ajax slaagde er deze winter voor de tweede transferwindow op rij niet in om een vervanger voor aan te trekken. In een reconstructie in Voetbal International schrijft Lentin Goodijk dat de Amsterdammers daarbij ook 'pech' hebben gehad: de komst van Wataru Endo (Liverpool), Edson Álvarez (Fenerbahçe) en Hidemasa Morita (Sporting CP) leek volgens de journalist haalbaar, maar om verschillende redenen kwamen zij uiteindelijk tóch niet naar de Johan Cruijff ArenA.

Henderson (35) mocht afgelopen zomer transfervrij terugkeren naar Engeland, waar hij tekende bij Brentford. Ajax haalde voor zijn positie als controleur enkel de jonge James McConnell naar Amsterdam. De Engelsman voldeed echter niet aan de eisen, waardoor de huurovereenkomst met Liverpool inmiddels is beëindigd. Deze winter zou er vervolgens alsnog een nieuwe 'nummer zes' moeten komen, maar toen de markt gisteren (dinsdag) om 23.59 uur zijn deuren sloot was het wéér niet gelukt.

Het is bepaald niet het geval dat Ajax geen kandidaten had. De Amsterdammers zijn in de voorbije weken gelinkt aan niet minder dan veertien (!) verschillende controleurs, waaronder Henderson zélf. Daarnaast vielen de namen van Stije Resink (FC Groningen) en Kodai Sano (N.E.C.) en dacht men in Amsterdam aan een hele reeks 'grote namen', die op huurbasis zouden moeten komen. Dat lukte echter niet: "Natuurlijk is daarbij ook sprake van pech: Wataru Endo leek haalbaar, tot Liverpool ineens te maken kreeg met allerlei blessures. Edson Álvarez leek haalbaar, tot Fenerbahçe de komst van N’Golo Kanté tóch nog zag mislukken en Hidemasa Morita leek haalbaar, tot zijn vervanger bij Sporting Portugal niet door de medisch keuring kwam, om maar drie voorbeelden te noemen", schrijft Goodijk. Extra pijnlijk: Kanté is uiteindelijk tóch naar Fenerbahçe gegaan, maar tegen de tijd dat dat bekend werd kon Ajax al niet meer schakelen.

Hoe nu verder?

Ajax is inmiddels klaar in Europa én de KNVB Beker, dus speelt dit seizoen enkel nog dertien Eredivisiewedstrijden. Daarin hopen de Amsterdammers de tweede plaats nog over te nemen van Feyenoord, omdat die positie (dit seizoen voor het laatst) aan het eind van de rit recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League. Trainer Fred Grim kan voor de positie van controleur beschikken over Youri Regeer en Jorthy Mokio, daarnaast kunnen ook verdedigers Ko Itakura en Oleksandr Zinchenko daar eventueel uit de voeten.

Resink in de zomer alsnog naar Ajax?

Komende zomer zal Ajax voor de derde window op rij op zoek gaan naar een verdedigende middenvelder. Dat zou zomaar Resink kunnen zijn: hoewel FC Groningen er wat schimmig over doet, melden meerdere media al maanden dat hij in de zomer door een clausule voor een 'zacht' prijsje (rond de zes miljoen euro) is op te pikken. Ajax sprak al meermaals met de geboren Amsterdammer, maar Benfica was deze winter ook nadrukkelijk in de markt voor Resink.