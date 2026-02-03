Vincent Schildkamp heeft geen goed woord over voor het aankoopbeleid dat Ajax de afgelopen twee transferperiodes gevoerd heeft. Hoewel er op allerlei posities spelers zijn gehaald, zijn de Amsterdammers er afgelopen zomer én deze winter niet in geslaagd om een opvolger voor aan te trekken.

Henderson (35) mocht afgelopen zomer transfervrij terugkeren naar Engeland, waar hij tekende bij Brentford. Ajax haalde voor zijn positie als controleur enkel de jonge James McConnell naar Amsterdam. De Engelsman voldeed echter niet aan de eisen, waardoor de huurovereenkomst met Liverpool inmiddels is beëindigd.

Artikel gaat verder onder video

Al ver voordat de markt in de winter weer open ging, was duidelijk dat Ajax in ieder geval een nieuwe 'nummer zes' zou willen halen. Tal van namen passeerden de afgelopen weken vervolgens de revue. Van Daley Blind tot Stije Resink, van Kodai Sano tot Manuel Ugarte en van Edson Álvarez tot Fred. Zelfs de naam van Henderson zélf is nog even gevallen achter de schermen, zo werd op Deadline Day duidelijk. Inmiddels heeft het er echter alle schijn van dat Ajax er deze winter weer niet in gaat slagen om een ervaren opvolger voor Henderson te strikken.

In de Transfer Deadlineshow op ESPN spreekt commentator Schildkamp er schande van. "Ik heb totaal onrealistische namen voorbij horen komen als Fred, Ugarte en Álvarez", zegt Schildkamp. Van de 'stuk of tien' genoemde namen kon volgens de commentator 'door zeven of acht direct een streep worden gezet'.

Daarbij valt het Schildkamp ook op dat Marijn Beuker officieel in the lead was tijdens deze transferperiode, maar dat Jordi Cruijff, de per 1 februari gestarte technisch directeur, op het laatste moment ineens aan de knoppen leek te draaien. "Dan kom je vijf uur voor het einde van de window tot de conclusie dat je het niet voor elkaar hebt gekregen om je op de belangrijkste positie, de 'zes', te versterken. Dat is in alle opzichten wanbeleid", concludeert Schildkamp.