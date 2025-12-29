Live voetbal 4

Ajax stuurt McConnell deze winter terug naar Liverpool

James McConnell
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 december 2025, 17:45   Bijgewerkt: 17:50

De samenwerking tussen Ajax en James McConnell blijft beperkt tot een half seizoen, zo meldt Voetbal International. De huurovereenkomst met Liverpool wordt ontbonden, waardoor de 21-jarige middenvelder terugkeert naar zijn geboorteland.

Ajax wilde afgelopen zomer na het transfervrije vertrek van Jordan Henderson naar Brentford een ervaren controleur aan de selectie toevoegen. Daarvoor waren onder meer Edson Álvarez en Julian Weigl in beeld, maar zij kwamen allebei niet. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de jonge McConnell te huren van Liverpool, waar John Heitinga het jaar ervoor al met hem samenwerkte.

Artikel gaat verder onder video

Succesvol werd de periode van McConnell in Amsterdam allerminst. In totaal speelde hij, verdeeld over zeven duels, slechts 219 minuten voor Ajax. Daarin was hij niet betrokken bij doelpunten. Eind november klonken er al geluiden dat de club uit de hoofdstad zou nadenken over het tussentijds afbreken van de huurdeal.

Volgens Voetbal International is de overeenkomst met Liverpool inmiddels afgebroken, waardoor de jongeling deze winter al terugkeert naar Engeland. Voor Ajax is het aantrekken van een nieuwe controleur de prioriteit in de winterse transferperiode. Omdat de aanstaande technisch directeur Jordi Cruijff pas na de deadline begint, mikt Ajax op een huurdeal met een ervaren speler.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
Christian Eriksen/Ajax

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Sarina Wiegman

Sarina Wiegman is klaar om een mannenploeg te coachen, stellen Ellen Hoog en Naomi Van As

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
0 6 reacties
Reageren
6 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.944 Reacties
931 Dagen lid
15.945 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het was ook een miskleun om hem op huurbasis naar Amsterdam te halen dankzij kroes beuker kosten ajax zo ongeveer 4 miljoen

Vrij Dag
382 Reacties
589 Dagen lid
494 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Als buitenstander zie ik dat de trainer die met hem had samengewerkt de schuldige

Docker
527 Reacties
42 Dagen lid
1.400 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kijk eens aan zeg. Ajax is steeds beter bezig! Heel goed.

De kikker
374 Reacties
991 Dagen lid
550 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde van het geld!

21
671 Reacties
53 Dagen lid
1.622 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op YouTube is het een hele goede voetballer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.944 Reacties
931 Dagen lid
15.945 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het was ook een miskleun om hem op huurbasis naar Amsterdam te halen dankzij kroes beuker kosten ajax zo ongeveer 4 miljoen

Vrij Dag
382 Reacties
589 Dagen lid
494 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Als buitenstander zie ik dat de trainer die met hem had samengewerkt de schuldige

Docker
527 Reacties
42 Dagen lid
1.400 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kijk eens aan zeg. Ajax is steeds beter bezig! Heel goed.

De kikker
374 Reacties
991 Dagen lid
550 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonde van het geld!

21
671 Reacties
53 Dagen lid
1.622 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op YouTube is het een hele goede voetballer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

James McConnell

James McConnell
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (13 sep. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
0
0
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Liverpool
0
0
2024/2025
Liverpool
8
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel