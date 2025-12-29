De samenwerking tussen Ajax en James McConnell blijft beperkt tot een half seizoen, zo meldt Voetbal International. De huurovereenkomst met Liverpool wordt ontbonden, waardoor de 21-jarige middenvelder terugkeert naar zijn geboorteland.
Ajax wilde afgelopen zomer na het transfervrije vertrek van Jordan Henderson naar Brentford een ervaren controleur aan de selectie toevoegen. Daarvoor waren onder meer Edson Álvarez en Julian Weigl in beeld, maar zij kwamen allebei niet. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de jonge McConnell te huren van Liverpool, waar John Heitinga het jaar ervoor al met hem samenwerkte.
Succesvol werd de periode van McConnell in Amsterdam allerminst. In totaal speelde hij, verdeeld over zeven duels, slechts 219 minuten voor Ajax. Daarin was hij niet betrokken bij doelpunten. Eind november klonken er al geluiden dat de club uit de hoofdstad zou nadenken over het tussentijds afbreken van de huurdeal.
Volgens Voetbal International is de overeenkomst met Liverpool inmiddels afgebroken, waardoor de jongeling deze winter al terugkeert naar Engeland. Voor Ajax is het aantrekken van een nieuwe controleur de prioriteit in de winterse transferperiode. Omdat de aanstaande technisch directeur Jordi Cruijff pas na de deadline begint, mikt Ajax op een huurdeal met een ervaren speler.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.