De samenwerking tussen Ajax en blijft beperkt tot een half seizoen, zo meldt Voetbal International. De huurovereenkomst met Liverpool wordt ontbonden, waardoor de 21-jarige middenvelder terugkeert naar zijn geboorteland.

Ajax wilde afgelopen zomer na het transfervrije vertrek van Jordan Henderson naar Brentford een ervaren controleur aan de selectie toevoegen. Daarvoor waren onder meer Edson Álvarez en Julian Weigl in beeld, maar zij kwamen allebei niet. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de jonge McConnell te huren van Liverpool, waar John Heitinga het jaar ervoor al met hem samenwerkte.

Succesvol werd de periode van McConnell in Amsterdam allerminst. In totaal speelde hij, verdeeld over zeven duels, slechts 219 minuten voor Ajax. Daarin was hij niet betrokken bij doelpunten. Eind november klonken er al geluiden dat de club uit de hoofdstad zou nadenken over het tussentijds afbreken van de huurdeal.

Volgens Voetbal International is de overeenkomst met Liverpool inmiddels afgebroken, waardoor de jongeling deze winter al terugkeert naar Engeland. Voor Ajax is het aantrekken van een nieuwe controleur de prioriteit in de winterse transferperiode. Omdat de aanstaande technisch directeur Jordi Cruijff pas na de deadline begint, mikt Ajax op een huurdeal met een ervaren speler.