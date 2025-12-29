Dick Schreuder is de beste trainer van 2025, zo stelt Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. De analist is enorm onder de indruk van het werk dat de oefenmeester levert bij NEC. Volgens Derksen zou hij het als Ajax wel aandurven met Schreuder in zee te gaan.

Schreuder werd afgelopen zomer aangesteld bij NEC als opvolger van Rogier Meijer en doet het daar uitstekend. Halverwege de competitie staan de Nijmegenaren op een knappe vierde plaats, een puntje achter nummer drie Ajax en zes punten achter nummer twee Feyenoord. Derksen besluit de voormalig middenvelder te benoemen tot zijn trainer van het jaar.

“Dick Schreuder is ooit eventjes trainer geweest bij PEC Zwolle, toen liep het als een tierelier”, begint de voormalig voetballer. Schreuder had het tussen november 2021 en de zomer van 2023 voor het zeggen in Zwolle. “Nu is hij trainer bij NEC met spelers die ik niet kende. Die zijn binnen komen waaien, waarvan ik denk: wie is het en waar komen ze vandaan?”

Toch heeft Schreuder daar in een mum van tijd een goed team van gemaakt. “Hij speelt sprankelend voetbal en NEC doet gewoon mee in de subtop.” Dat heeft Derksen, al zo’n zeventig jaar supporter van NEC, naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt. “Ik denk dat Dick Schreuder een toekomstige toptrainer is en als Ajax zou ik Dick Schreuder durven nemen.” De Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een opvolger van John Heitinga; momenteel is Fred Grim interim-trainer.