Mario Been zou en interessante opties vinden voor Feyenoord als deze winter vertrekt bij de Rotterdamse club. Dat zegt de analist en trainer in ruste in Dick voor Mekaar-podcast van Voetbal International.

Resink kent een uitstekend seizoen in dienst van FC Groningen en werd recent ook al in verband gebracht met een transfer naar Ajax of PSV. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendom veronderstelt dat de 22-jarige middenvelder ook uitstekend in De Kuip zou passen: "Stel nou dat er een club komt in de winter voor Timber en je haalt Resink van Groningen... Ik denk dat ze daar ook naar kijken."

Been ziet de suggestie van Krabbendam wel zitten: "Daar zit wel een goed idee en plan achter en ik vind Resink een uitstekende speler. Daar zou ik wel over nadenken.”

Been noemt ook Sano van NEC nog als een optie voor Feyenoord: “Misschien heb je voor tien miljoen ook wel Sano. Dat is ook een uitstekende speler." Been lijkt niet bepaald op de hoogte van de vraagprijs die NEC hanteert voor de Japanse middenvelder: deze ligt veel hoger en bedraagt naar verluidt tussen de vijftien en twintig miljoen euro.

"We dachten aan het begin van het seizoen dat we veel te veel middenvelders hadden, maar straks heb je helemaal geen middenvelders meer. Als we tien miljoen krijgen voor Timber en we kunnen Resink krijgen, dan zou ik dat absoluut doen”, droomt Been van een riante transfersom voor Timber, wiens contract bij Feyenoord nog maar een halfjaar doorloopt.