Willem van Hanegem gelooft niet dat de evaluatie van Robin van Persie bij Feyenoord veel gaat opleveren, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De trainer gaat in de komende weken het gesprek aan met de clubleiding, maar heeft wel een goed gevoel. Dat goede gevoel is volgens Van Hanegem onterecht.
Feyenoord pakte zondag in eigen huis een punt tegen FC Twente (1-1) en kwam daar goed mee weg. Het betekende de negende wedstrijd zonder overwinning in de laatste twaalf duels. Nu de winterstop is begonnen, gaat Van Persie de eerste seizoenshelft evalueren met Dennis te Kloese en commissarissen Sjaak Troost en Toon van Bodegom. “Maar zelf heeft hij alvast een goed gevoel over veel zaken. Alleen niet echt over de resultaten, maar goed, er is meer volgens Van Persie”, schrijft Van Hanegem.
De Kromme vraagt zich af of de gesprekspartners van Van Persie dit gevoel delen. “Dat zou een wonder zijn, want ik ken nogal wat Feyenoorders en niemand heeft een goed gevoel bij een elftal waar zoveel in is geïnvesteerd, dat goed genoeg zou zijn voor de titelrace, om vervolgens slechts drie van de laatste twaalf wedstrijden te winnen”, foetert het clubicoon. “En als je nu ook tevreden bent, wat kun je als mensen die het beleid bepalen nog zeggen over drie maanden als het niet beter is gegaan? Ben je dan opeens wel ontevreden?”
Van Hanegem stoort zich enorm aan de houding van Van Persie. “Hij erkent dat de resultaten niet goed zijn, maar hij kijkt ook naar werkwijze en speelwijze. En dat gaat heerlijk. Ik verzin het niet.” Daar is de oud-middenvelder het dus absoluut niet mee eens. “Ik zie erbarmelijk spel en niet alleen tegen FC Twente.” Van Hanegem vreest voor de uitkomst van de evaluatie, zo geeft hij aan. “Sjaak Troost wilde trouwens ook ooit Dirk Kuyt als hoofdtrainer neerzetten; die staat nu veertiende in de Keuken Kampioen Divisie met FC Dordrecht. Ik verwacht daarom niet al te veel van de evaluatie.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tuurlijk moet je ook kijken naar de dingen die wel goed gaan, maar het belangrijkste moet altijd zijn dat wat beter kan. Dat is hoe je kunt groeien en verbeteren. Ga er vanuit dat dit ook wel besproken gaat worden, want op deze manier kun je na de winterstop niet verder gaan. Dan ga je zakken op de ranglijst. Lijkt mij dat er wel iets van afspraken worden gemaakt over wat ze willen zien na de winterstop en wat de stappen zijn als er geen verandering komt.
Uit alles blijkt dat van Persie in een soort fantasiewereld leeft en geen enkele zelfreflectie kent. De man is, en ik schreef het al eerder, heel erg vol van zichzelf. Normaliter als je maar 3 van de 12 wedstrijden wint lig je er al lang uit. Dat ze hem nog steeds de hand boven het hoofd houden kan alleen maar komen omdat ze nog geen opvolger hebben gevonden óf omdat ze hem nog wat langer laten doorsukkelen omdat hij een voormalige ster is. Dat kán bijna niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat er daar nog veel mensen rondlopen die zijn trainerschap steunen. Dan heb je toch een aardig dikke plank voor de kop. Misschien krijgt hij tijdens de evaluatie wel een soort laatste waarschuwing. Ik denk in elk geval dat áls hij het na de winterstop weer wat rechtgebreid krijgt omdat spelers van blessures terugkomen, dat dat weinig te maken heeft met zijn trainerschap. Dan ligt het aan de spelers. Dat van Persie er helemaal niets van kan is onderhand namelijk zo klaar als een klontje.
Van Hanegem heeft wel gelijk. Je kan als trainer niet zeggen dat je verwacht een prettig gesprek met de directie te voeren als je de laatste wedstrijden steeds verliest en de laatste met heel veel geluk thuis gelijk speelt. Niet als je prentendeert een topclub te zijn. Van Persie gaat er vanuit dat de lat bij Feyenoord niet erg hoog is gesteld, misschien is dat wel zo gelet op zijn uitspraken. Dus moet van Hanegem dat maar accepteren.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Tuurlijk moet je ook kijken naar de dingen die wel goed gaan, maar het belangrijkste moet altijd zijn dat wat beter kan. Dat is hoe je kunt groeien en verbeteren. Ga er vanuit dat dit ook wel besproken gaat worden, want op deze manier kun je na de winterstop niet verder gaan. Dan ga je zakken op de ranglijst. Lijkt mij dat er wel iets van afspraken worden gemaakt over wat ze willen zien na de winterstop en wat de stappen zijn als er geen verandering komt.
Uit alles blijkt dat van Persie in een soort fantasiewereld leeft en geen enkele zelfreflectie kent. De man is, en ik schreef het al eerder, heel erg vol van zichzelf. Normaliter als je maar 3 van de 12 wedstrijden wint lig je er al lang uit. Dat ze hem nog steeds de hand boven het hoofd houden kan alleen maar komen omdat ze nog geen opvolger hebben gevonden óf omdat ze hem nog wat langer laten doorsukkelen omdat hij een voormalige ster is. Dat kán bijna niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat er daar nog veel mensen rondlopen die zijn trainerschap steunen. Dan heb je toch een aardig dikke plank voor de kop. Misschien krijgt hij tijdens de evaluatie wel een soort laatste waarschuwing. Ik denk in elk geval dat áls hij het na de winterstop weer wat rechtgebreid krijgt omdat spelers van blessures terugkomen, dat dat weinig te maken heeft met zijn trainerschap. Dan ligt het aan de spelers. Dat van Persie er helemaal niets van kan is onderhand namelijk zo klaar als een klontje.
Van Hanegem heeft wel gelijk. Je kan als trainer niet zeggen dat je verwacht een prettig gesprek met de directie te voeren als je de laatste wedstrijden steeds verliest en de laatste met heel veel geluk thuis gelijk speelt. Niet als je prentendeert een topclub te zijn. Van Persie gaat er vanuit dat de lat bij Feyenoord niet erg hoog is gesteld, misschien is dat wel zo gelet op zijn uitspraken. Dus moet van Hanegem dat maar accepteren.