Willem van Hanegem gelooft niet dat de evaluatie van Robin van Persie bij Feyenoord veel gaat opleveren, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De trainer gaat in de komende weken het gesprek aan met de clubleiding, maar heeft wel een goed gevoel. Dat goede gevoel is volgens Van Hanegem onterecht.

Feyenoord pakte zondag in eigen huis een punt tegen FC Twente (1-1) en kwam daar goed mee weg. Het betekende de negende wedstrijd zonder overwinning in de laatste twaalf duels. Nu de winterstop is begonnen, gaat Van Persie de eerste seizoenshelft evalueren met Dennis te Kloese en commissarissen Sjaak Troost en Toon van Bodegom. “Maar zelf heeft hij alvast een goed gevoel over veel zaken. Alleen niet echt over de resultaten, maar goed, er is meer volgens Van Persie”, schrijft Van Hanegem.

De Kromme vraagt zich af of de gesprekspartners van Van Persie dit gevoel delen. “Dat zou een wonder zijn, want ik ken nogal wat Feyenoorders en niemand heeft een goed gevoel bij een elftal waar zoveel in is geïnvesteerd, dat goed genoeg zou zijn voor de titelrace, om vervolgens slechts drie van de laatste twaalf wedstrijden te winnen”, foetert het clubicoon. “En als je nu ook tevreden bent, wat kun je als mensen die het beleid bepalen nog zeggen over drie maanden als het niet beter is gegaan? Ben je dan opeens wel ontevreden?”

Van Hanegem stoort zich enorm aan de houding van Van Persie. “Hij erkent dat de resultaten niet goed zijn, maar hij kijkt ook naar werkwijze en speelwijze. En dat gaat heerlijk. Ik verzin het niet.” Daar is de oud-middenvelder het dus absoluut niet mee eens. “Ik zie erbarmelijk spel en niet alleen tegen FC Twente.” Van Hanegem vreest voor de uitkomst van de evaluatie, zo geeft hij aan. “Sjaak Troost wilde trouwens ook ooit Dirk Kuyt als hoofdtrainer neerzetten; die staat nu veertiende in de Keuken Kampioen Divisie met FC Dordrecht. Ik verwacht daarom niet al te veel van de evaluatie.”