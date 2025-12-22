Feyenoord gaat in de winterse transferperiode mogelijk op zoek naar één of meerdere versterkingen voor de selectie van Robin van Persie. De trainer vertelt na het afsluitende duel van 2025, waarin de Rotterdammers met 1-1 gelijkspeelden tegen FC Twente, wat hij de komende tijd met algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese te bespreken heeft.

In de eerste seizoenshelft schoot Feyenoord in eerste instantie uit de startblokken. De eerste vijf competitiewedstrijden werden stuk voor stuk winnend afgesloten. Waar het elftal van Van Persie mee leek te kunnen gaan strijden om de landstitel, kwam er de klad er vanaf eind oktober flink in. Het gevreesde blessurespook stak opnieuw de kop op en de resultaten vielen vies tegen. Na de verloren topper tegen PSV (2-3 in De Kuip) werd ook van clubs als Go Ahead Eagles en N.E.C. verloren, Europees sprong vooral de nederlaag bij FCSB (4-3, na een 1-3 voorsprong) in het oog. Ook in De Klassieker tegen Ajax delfde Feyenoord het onderspit (2-0), waarna in de eigen Kuip een bekeruitschakeling tegen Van Persies vorige werkgever sc Heerenveen volgde. FC Twente leek zondag ook drie punten mee te gaan nemen uit Rotterdam-Zuid, maar werd met pijn en moeite op een gelijkspel gehouden.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie krijgt op de persconferentie dan ook de vraag wat hij deze winter te bespreken heeft met de Feyenoord-directie. "Ik heb dagelijks contact met Dennis", zegt de trainer. "Over heel veel onderwerpen. Ik zal de aankomende dagen even tot rust komen en die laptop niet openslaan. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. Ik weet niet of ze allemaal een laptop hebben, maar dat ze even tot rust komen en ook even het voetbal laten wat het is. Het was een intense periode, dan is het goed en belangrijk om tijd met je familie en vrienden door te brengen. En ook weer mentaal op te laden", benadrukt Van Persie.

Clubwatcher Dennis van Eersel (RTV Rijnmond) vraagt echter door en wil wát Van Persie deze winter van Te Kloese gaat vragen. "Nou, het is niet dat ik per se iets vraag. We hebben het gewoon over alles. Hoe het gaat met de spelers, hoe het gaat met de staf en hoe het met onze samenwerking gaat. Daarin stellen we elkaar kritische vragen. En we zullen het hebben over de spelers die er nu zijn én eventueel de spelers die kunnen komen", besluit Van Persie.