Borges redt met beauty punt voor Feyenoord na dramatische eerste helft tegen Twente

Feyenoord heeft een punt overgehouden aan het laatste Eredivisieduel van 2025. In de eigen Kuip speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Twente, dat in de eerste helft verzuimde om het elftal van Robin van Persie op grote achterstand te zetten. In de tweede helft kregen de Tukkers daar de rekening voor gepresenteerd, toen Gonçalo Borges met een heerlijk schot voor de gelijkmaker zorgde. Feyenoord eindigde het duel met een man minder door een rode kaart voor Luciano Valente.
Feyenoord, met Jan Plug op de linksbackpositie en zonder de naar de Afrika Cup vertrokken Oussama Targhalline, speelde in De Kuip een draak van een eerste helft. In-beom Hwang en Luciano Valente, doorgaans de spelers die op het middenveld de lakens uitdelen, haalden absoluut hun niveau niet en grossierden in balverlies. Topscorer Ayase Ueda kwam nauwelijks in het stuk voor, ook omdat vleugelspelers Gonçalo Borges en Leo Sauer hun directe tegenstanders bijna niet voorbij kwamen. Twente-doelman Lars Unnerstall beleefde dan ook een zeldzaam rustige eerste helft. Aan de overkant had zijn landgenoot Timon Wellenreuther het een stuk drukker. De Duitser moest meermaals reddend optreden en voorkwam na een dik kwartier spelen met een puike reflex dat Sam Lammers de bezoekers op voorsprong zette. Twee minuten later was het echter alsnog raak, toen Daan Rots opdook in de zestien en de lange hoek vond: 0-1.
Twente bleef na de openingstreffer heer en meester en kreeg kans op kans om de voorsprong te verdubbelen. Dat dat niet gebeurde mocht vooral Lammers zich aanrekenen. De spits stuitte meermaals op Wellenreuther - die als een van de weinige Feyenoorders een acceptabel niveau haalde - en mikte in andere gevallen naast. Twente dacht na een dik halfuur alsnog op 0-2 te komen, maar arbiter Dennis Higler constateerde dat Wellenreuther bij de hoekschop die daaraan voorafging werd gehinderd in zijn vijfmetergebied en dus ging daar een streep doorheen. Zo was het enige positieve puntje voor Van Persie halverwege dat zijn ploeg de achterstand had beperkt tot 'slechts' 0-1.
Van Persie zal in de rust ongetwijfeld beterschap hebben geëist van zijn elftal. Feyenoord begon ook daadwerkelijk beter aan het tweede bedrijf. Na nog geen minuut zorgde Sauer voor het eerste gevaar van de middag namens de Rotterdammers. Zijn harde schot strandde op de vuisten van Unnerstall. Het spelbeeld bleef daarna gelijkwaardiger, met kansjes over en weer. Wellenreuther bracht vlak na het schot van Sauer goed redding op een inzet van Bart van Rooij, die in de zestien de korte hoek zocht.
Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord alsnog langszij. Anel Ahmedhodzic stuurde Borges de diepte in, waarna de Portugees het met buitenkantje rechts bijzonder fraai afrondde in de verre kruising: 1-1. Direct na de gelijkmaker incasseerde de thuisploeg echter weer een domper. Valente beging met geel op zak een overtreding op het middenveld en moest er dus met rood vanaf. In ondertal kon Feyenoord niet doordrukken en aasde Twente dan ook op een winnende treffer. Die zou uiteindelijk niet meer vallen en dus besluiten Feyenoord en Twente het kalenderjaar met een puntendeling in De Kuip.
Een punt dat aanvoelt als een overwinning. Maar is 1 puntje genoeg voor Van Persie? De kerstdagen zullen rond feijenoord in crisissfeer doorgebracht gaan worden. Wellenreuther sterke wedstrijd, Valente weer geen volledige wedstrijd kunnen spelen. Keepersgate gaat door. Highler die feijenoord moet redden. En PSV lacht met het uitlopen naar 11 punten. Dit feijenoord gaat geen 2e worden. Maar wie wil er wel 2e worden? Kerst zal voor de feijenoorders een moment van bezinning en nederigheid zijn.
@FrankdeG het is volgens jou toch elke dag van het jaar crisis? We weten allemaal dat je graag in het verleden leeft (het bewijs is in ieder bericht terug te lezen) maar ok : jij weet de eindstand al zo te horen. Deel die hier even, dan kunnen we met jouw 'kennis' allemaal de toto invullen. Maar fouten worden dan uiteraard ook op jouw verhaald. Dat durf je vast wel aan.
@peter, De media heeft het al weken over een crisis bij feijenoord. Nu met alle geluk en hulp van de knvb een puntje. Dan blijft de crisis aanhouden. Dus focus je vooral op feijenoord dat een dramatisch niveau laat zien en genadig wegkomt met een puntje. Publiek in de kuip is muisstil. Dat zegt genoeg. Dus spreek de media aan die het over een crisis hebben. Je kan ook ene Martijn Krabbendam hierover aanspreken.
@FrankdeG, grappig, die nam jij toch nooit serieus? Bovendien, volgens jou is het het hele jaar door crisis, zelfs al zouden ze de wedstrijd van het jaar spelen. Heel jammer dat je hier geen screenshots kan delen want dan had je het ook niet kunnen ontkennen. En nogmaals : graag zie ik de totouitslagen van het komend half jaar hier verschijnen vanaf jou.
Schandalige vertoning weer. Ik heb genoeg gezien.. dit heeft niets met de selectie te maken. Het is 1 groot onsamenhangend geheel zonder plan of idee. Dat je bijna nog denkt “tenminste niet verloren” zegt eigenlijk alles, hoe triest wil je het hebben. Dankzij de individuele klasse van Borges en Wellenreuther pakt Feyenoord hier nog 1 punt. Borges nota bene, de speler die nauwelijks een kans kreeg. Je had hem het hele seizoen links kunnen zetten en Moussa rechts, was dat nou zo moeilijk? Je kunt wel een linksback halen of Zechiel terughalen, maar dat verandert helemaal niets. De problemen zitten veel dieper. Deze winter gaat er niks gebeuren.. het is hopen op een wonder.
@peterdejong1983 Dat klopt, na de winterstop kan er vaak veel veranderen. Je hebt verdomme gewoon een goede selectie, maar het komt er totaal niet uit. Ik heb in de eerste helft in jaren niet zo’n slecht Feyenoord gezien, dat is onwaardig. Dit zit niet in kwaliteit, maar in structuur, keuzes en vertrouwen. De staf heeft hier meer dan genoeg te evalueren, want zij zijn degenen die dit moeten ombuigen.
@21 na de winterstop kan er een hoop gebeuren. Hoevaak is het niet voorgekomen dat er in de 1e paar wedstrijden daarna een hoop veranderde in de bovenste plekken? Kleine voorsprong ontploften naar grote voorsprong en grote zakten als een kaartenhuis in elkaar.
Draak van een wedstrijd 1ste helft linies te ver uit elkaar. werden overlopen. Wonder dat het maar 0-1 bleef. Plug slecht slecht slecht lotomba matig . Wellenreuther top gekeeped vandaag. Jammer dat Valente die 2e kaart pakte dan speel je zo verschrikkelijk moeilijk tegen zo een gemotiveerde tegenstander. Sauer over de flank is gewoon niet goed genoeg heeft de snelheid maar gewoon niet de aktie om zichzelf in schotpositie te zetten. Borges mooie goal wel veel voorzetten ! maar moet ook meer laten zien kwa schoten op het goal. We komen goed weg. Maar het is duidelijk er moet kwaliteit op de linkerbuitenspeler posities bij . En de backs die er nu lopen dat werkt gewoon niet. Als goed is komt Read terug maar man man man....
@21 in de voorbereiding waren de feijenoorders lyrisch over Plug. Nu die in het echie een kans krijgt pakt hij deze kans niet. Ik vond hem met afstand de slechtste speler van het veld. Hoewel Ueda het ook weer niet heeft laten zien.
@rudolf ok dat verklaard wel wat. ik vond hem heel slecht ingrijpen met al die afstand in zn rug. Ik had dan liever sliti er neer gezet omdat je op de back posities altijd voor snelheid moet kiezen. Dan had Sliti kunnen hinderen tot er versterking kwam van iemand of van de bal af kunnen lopen op snelheid. Maar daar met Plug is veel te riskant dat moet je nooit meer doen je zag gewoon dat ie het totaal niet aankon. Dit is zooo fragiel achter.
Van Persie heeft in feite voor de zoveelste keer weer gefaald maar ze houden hem nog steeds de hand boven het hoofd. Hij bakt er helemaal niets van. Die man heeft nog minder voetbalkennis dan een Heitinga en teert alleen op zijn Feyenoordheldenstatus. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Elke andere trainer had er al lang uitgelegen. Het is niet om aan te zien wat het grote Feyenoord presteert. Op het beschamende af. Twente had dit gewoon moeten winnen en als je al kunt spreken over "recht hebben op" dan had Twente er recht op. Al met al voor de Ajacieden toch nog een aardig weekend dankzij dit gelijkspelletje.
@FrankdeG binnen Feyenoord is er juist genoeg kritiek op Van Persie. Doe dus niet alsof “iedereen positief is”, want dat is simpelweg niet waar. Kritisch zijn terwijl je nog steeds in de top 2 staat, zie ik juist als een compliment aan de club, dat betekent dat de lat hoger ligt dan voorheen. Dat Feyenoord stappen heeft gemaakt, staat buiten kijf. Maar ga geen leugens verspreiden over wat anderen zouden vinden om je punt te maken. We kennen jouw mening inmiddels wel, prima, maar blijf wel bij de feiten.
@Docker, ik merk dat je kritisch op van persie bent. Ben je het niet eens met alle feijenoorders die hun steun hebben uitgesproken naar van persie? Iedereen is erg positief over Van Persie en dat ze altijd domineren en de meeste kansen hebben. Van Persie geeft aan dat hij een oplossing heeft voor de blessures en dat hij het tij gaat keren. Dat moet toch goedkomen? Te kloese heeft er ook alle vertrouwen in dat hij lekker op een mooie vakantie naar mexico is.
@21, dat zijn de woorden van Van persie dat iedereen positief over hem is, niet mijn woorden. En Van Persie zal het wel beter weten dan jij en ik. Er is genoeg vertrouwen onder het leiderschap van Van Persie. De club ligt prima in lijn met de ambities voor CL plaats volgens Robin. Dus alles gaat heel goed met de club op zuid. Dus omdat dit de eigen woorden van van persie zijn blijf ik dus heel goed bij de feiten.
Denk dat we niet mogen klagen dat het uiteindelijk gelijkspel is geworden. Zeker gezien de eerste helft, had Twente zomaar met meer doelpunten voor kunnen staan. Bizar hoeveel tijd de spelers van Twente steeds kregen om op goal te schieten. Naar mijn mening had de 0-2 niet afgekeurd moeten worden, ik vond het te weinig om af te keuren. Naar mijn mening niet goed beoordeel door de scheidsrechter. Moet wel zeggen dat hij consequent floot wat betreft het in bescherming nemen van de keepers. De tweede helft begon Feyenoord een stuk sterker met al snel een paar kansen. Dat hielden ze denk ik een kwartiertje vol, waarna het met vlagen ging. Domme tweede gele kaart van Valente helpt dan niet. Vond het doelpunt van Borges erg mooi. Knap hoe hij dat met zoveel kracht en effect met zijn buitenkant voet doet. De winterstop is welkom, hopelijk komen er dan weer wat spelers terug van blessures. Van Persie moet de winterstop gebruiken om terug naar de tekentafel te gaan. Ben benieuwd hoe ze de tweede helft van het seizoen gaan starten.
@klantenservice de tekentafel is: Lotomba verkopen iemand anders op rechtsback halen iemand die enkelt afpakt en afstaat niet iemand die onnodig dom wilt dribbelen op eigen helft. Borges op links ipv Sauer omdat Sauer zichzelf nooit in schot positie manouvreerd. Read is januari weer terug dus dan heb je je rechterflank compleet met Hadj ervoor. Small is ook terug dan en Moder ook . ik zou wel nog een aanvaller halen desnoods uit de jeugd iemand die met lef dribbelt in kleine ruimtes . type moussa gewoon om te forceren . En er moet als de tegenstander zich in een laag blok vastzet over of erdoorheen gepassed worden met crosslopen randje buitenspel anders blijf je maar van links naar rechts passen .
Toch nog een punt eruitgesleept. 1e helft was dramatisch, 2e helft ging iets beter. Wellenreuther toch weer belangrijk geweest met een paar goede reddingen. Man of the match
Mooi doelpunt, maar wat een verschil tussen de 1e en 2e helft
Kwamen we goed weg met een punt. Inzet lag het niet. Maar onmachtig middenveld. Jammer voor Valente beide gele kaarten waren makkelijk gegeven (maar niet onterecht). Leuke wedstrijd voor Twente met voor hun een negatief resultaat op basis van het spel.
