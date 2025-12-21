Borges redt met beauty punt voor Feyenoord na dramatische eerste helft tegen Twente

Feyenoord heeft een punt overgehouden aan het laatste Eredivisieduel van 2025. In de eigen Kuip speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Twente, dat in de eerste helft verzuimde om het elftal van Robin van Persie op grote achterstand te zetten. In de tweede helft kregen de Tukkers daar de rekening voor gepresenteerd, toen met een heerlijk schot voor de gelijkmaker zorgde. Feyenoord eindigde het duel met een man minder door een rode kaart voor Luciano Valente.

Feyenoord, met Jan Plug op de linksbackpositie en zonder de naar de Afrika Cup vertrokken Oussama Targhalline, speelde in De Kuip een draak van een eerste helft. In-beom Hwang en Luciano Valente, doorgaans de spelers die op het middenveld de lakens uitdelen, haalden absoluut hun niveau niet en grossierden in balverlies. Topscorer Ayase Ueda kwam nauwelijks in het stuk voor, ook omdat vleugelspelers Gonçalo Borges en Leo Sauer hun directe tegenstanders bijna niet voorbij kwamen. Twente-doelman Lars Unnerstall beleefde dan ook een zeldzaam rustige eerste helft. Aan de overkant had zijn landgenoot Timon Wellenreuther het een stuk drukker. De Duitser moest meermaals reddend optreden en voorkwam na een dik kwartier spelen met een puike reflex dat Sam Lammers de bezoekers op voorsprong zette. Twee minuten later was het echter alsnog raak, toen Daan Rots opdook in de zestien en de lange hoek vond: 0-1.

Twente bleef na de openingstreffer heer en meester en kreeg kans op kans om de voorsprong te verdubbelen. Dat dat niet gebeurde mocht vooral Lammers zich aanrekenen. De spits stuitte meermaals op Wellenreuther - die als een van de weinige Feyenoorders een acceptabel niveau haalde - en mikte in andere gevallen naast. Twente dacht na een dik halfuur alsnog op 0-2 te komen, maar arbiter Dennis Higler constateerde dat Wellenreuther bij de hoekschop die daaraan voorafging werd gehinderd in zijn vijfmetergebied en dus ging daar een streep doorheen. Zo was het enige positieve puntje voor Van Persie halverwege dat zijn ploeg de achterstand had beperkt tot 'slechts' 0-1.

Van Persie zal in de rust ongetwijfeld beterschap hebben geëist van zijn elftal. Feyenoord begon ook daadwerkelijk beter aan het tweede bedrijf. Na nog geen minuut zorgde Sauer voor het eerste gevaar van de middag namens de Rotterdammers. Zijn harde schot strandde op de vuisten van Unnerstall. Het spelbeeld bleef daarna gelijkwaardiger, met kansjes over en weer. Wellenreuther bracht vlak na het schot van Sauer goed redding op een inzet van Bart van Rooij, die in de zestien de korte hoek zocht.

Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord alsnog langszij. Anel Ahmedhodzic stuurde Borges de diepte in, waarna de Portugees het met buitenkantje rechts bijzonder fraai afrondde in de verre kruising: 1-1. Direct na de gelijkmaker incasseerde de thuisploeg echter weer een domper. Valente beging met geel op zak een overtreding op het middenveld en moest er dus met rood vanaf. In ondertal kon Feyenoord niet doordrukken en aasde Twente dan ook op een winnende treffer. Die zou uiteindelijk niet meer vallen en dus besluiten Feyenoord en Twente het kalenderjaar met een puntendeling in De Kuip.