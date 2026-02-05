De kans bestaat dat niet alle wedstrijden op het WK 2026 worden uitgezonden op televisie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) overweegt om een deel van de wedstrijden exclusief beschikbaar te maken voor NPO Start, de gratis streamingdienst.

Er is de NPO veel aan gelegen om streamingdienst NPO Start in de markt te zetten. "Dat is géén luxe, zoals sommige politici dat graag willen framen, maar pure noodzaak voor de toekomst van het publieke bestel", zegt bestuurder Lucien Brouwer in een interview met het Algemeen Dagblad.

“We gaan op NPO Start ook live sportwedstrijden uitzenden, zoals de komende Winterspelen in Milaan, maar we willen dat ook met het WK voetbal gaan doen. Het Nederlands elftal blijft sowieso lineair en op NPO 1, maar waarom niet andere duels op NPO Start?”, vraagt Brouwer zich af.

De NPO-bestuurder krijgt de vraag of dat ook kan gelden voor 'grote wedstrijden, zoals Argentinië - Frankrijk', de finale van het laatste WK. "Dat kan zeker een optie zijn."

Generale repetitie tijdens de Winterspelen

De Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina dienen als een belangrijke lakmoesproef voor de streamingstrategie. De NOS biedt tijdens dit evenement al tal van gelijktijdige livestreams aan via NPO Start om de drukte te spreiden. Sinds medio 2025 is de kwaliteit van deze streams verbeterd naar Full HD, wat de kijkervaring voor sportliefhebbers aanzienlijk heeft verhoogd. De stabiliteit van het platform tijdens de piekmomenten in Milaan zal bepalend zijn voor het vertrouwen van de kijker richting het WK voetbal in de zomer.

Volledig aanbod van 104 wedstrijden

De noodzaak voor een digitale verschuiving wordt mede ingegeven door de enorme omvang van het komende toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Met de uitbreiding naar 48 deelnemende landen worden er in totaal 104 wedstrijden gespeeld. Hoewel de NOS de volledige uitzendrechten bezit, is het door de gelijktijdige aanvangstijden en de enorme hoeveelheid duels vrijwel onmogelijk om alles lineair aan te bieden.

NPO onderzocht verkoop WK-rechten

De NPO zendt het WK volledig zelf uit. Vorig jaar liet NOS Sport weten te onderzoeken of een deel van de uitzendrechten van het WK kon worden doorverkocht aan een commerciële omroep. Die verkenning hing samen met de bezuinigingen bij de publieke omroep. Na afloop van dat traject is vastgesteld dat er geen geschikt bod is uitgebracht.

"We hebben prettige gesprekken met de geïnteresseerde partijen gevoerd, helaas zonder eindresultaat", zei Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, in oktober. "Hoewel de publieke omroep in een moeilijke positie zit, moet de verkoop van een deel van de wedstrijden natuurlijk wel genoeg opleveren. We zouden exclusiviteit opgeven, de nodige STER-inkomsten mislopen en vervangende programmering kost ook weer geld. Vandaar dat we samen met de NPO hebben besloten om er een schitterende sportzomer van te maken. Het WK bij de NOS: herkenbaar, makkelijk te vinden en toegankelijk voor iedereen. Daar kijken we nu enorm naar uit."