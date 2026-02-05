viert vandaag zijn 34e verjaardag en de Braziliaanse vedette heeft maar één grote wens in zijn hoofd: het wereldkampioenschap van komende zomer. Voor de aanvaller van Santos is het waarschijnlijk de allerlaatste kans om met de Seleção een wereldtitel te veroveren. De magie is bij vlagen nog altijd aanwezig, maar hoe realistisch is die droom nog na jaren waar het meer ging over blessureleed dan zijn prestaties op het veld?

De weg naar het hoofdtoernooi lijkt voor Neymar eindelijk weer geopend. De Braziliaan onderging op 22 december vorig jaar een succesvolle ingreep aan zijn linkerknie om een meniscusblessure te verhelpen. Inmiddels is hij alweer in de allerlaatste fase van zijn revalidatie. Deze week keerde hij terug in de volledige groepstraining bij Santos, maar gisteren ontbrak hij nog wel in de wedstrijdselectie voor de kraker tegen São Paulo. De technische staf kiest voor een voorzichtige opbouw, om elk risico op een terugslag te vermijden. Zeker nu Neymar zijn contract bij de club onlangs verlengde tot 31 december van dit jaar.

Strenge regels

Artikel gaat verder onder video

Bondscoach Carlo Ancelotti heeft de fitheidseisen voor zijn nationale ploeg de laatste tijd flink aangescherpt. De Italiaanse oefenmeester liet begin deze maand al weten dat reputatie alleen niet langer voldoende is om een plek in de WK-selectie te bemachtigen. Ancelotti gaf in september op een persconferentie al aan dat spelers "100 procent fysiek fit moeten zijn, niet 80 procent." De trainer stelt dat het moderne voetbal geen ruimte meer biedt voor spelers die niet op hun absolute topniveau kunnen presteren, ongeacht hun status in het verleden.

Ondanks de strenge regels, houdt Ancelotti de deur voor de ervaren aanvaller nog wel op een kier. De bondscoach liet maandag op een evenement van de Braziliaanse voetbalbond weten dat Neymar, net als andere spelers, tot juni de tijd heeft om te laten zien dat hij weer volledig belastbaar is. De aanvaller zal alleen deel uitmaken van de selectie als hij fysiek klaar is, want aan zijn technische kwaliteiten twijfelt de technische staf niet. Mocht Neymar niet meer over de explosiviteit beschikken om de flanken af te gaan, dan is de kans groot dat hij voortaan alleen nog als centrale aanvallende middenvelder of spits wordt gebruikt.

© Imago

Concurrentie

Die uitdaging is groot, want de Braziliaanse talenten staan in Europa te trappelen om de plek van Neymar over te nemen. Waar de jarige Neymar het vorig jaar bij Santos in ruim twintig officiële wedstrijden goed was voor elf doelpunten en vier assists, kloppen de jongere aanvallers nu nadrukkelijk aan de deur. Vinícius Júnior en Rodrygo zijn de sterren bij Real Madrid, maar ook Igor Thiago bij Brentford, die begin januari al het record verbrak voor de meeste doelpunten door een Braziliaan in één Premier League-seizoen (zestien). Ook Raphinha en opkomende talenten als Estêvão maken het de jarige Neymar moeilijker dan ooit om zijn plek in de WK-selectie te behouden.

Nu of nooit

Brazilië is voor het komende wereldkampioenschap ingedeeld in Groep C, waar het het opneemt tegen Marokko, Haïti en Schotland. De eerste groepswedstrijd staat gepland voor zaterdag 13 juni in het MetLife Stadium. Voor Neymar worden de komende maanden cruciaal, hij moet vier maanden lang onafgebroken wedstrijdritme opdoen om de bondscoach te overtuigen. De definitieve selectie moet uiterlijk begin juni worden ingediend, dus de tijd begint te dringen voor de aanvaller om te bewijzen dat zijn lichaam hem niet langer in de weg zit om te presteren op misschien wel zijn laatste eindtoernooi.

Blessuregeschiedenis Neymar Periode Blessure Aantal gemiste wedstrijden okt 2023 - okt 2024 Gescheurde kruisband 53 nov 2024 - feb 2025 Hamstringblessure 12 mrt 2025 - mei 2025 Hamstringblessure 8 sep 2025 - okt 2025 Hamstringblessure 7 nov 2025 - nov 2025 Meniscusproblemen* 1 dec 2025 - heden Knieoperatie 8

*De Braziliaan speelde met deze problemen door en behoedde hiermee zijn club voor degradatie