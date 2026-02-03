Wouter Goes zorgt voor grote boosheid bij Robin Pröpper én kijkers thuis

heeft zich dinsdagavond al vroeg in het duel tussen AZ en FC Twente in de kwartfinale van de Eurojackpot KNVB Beker bij scheidsrechter Martin van de Kerkhof beklaagd. Aanleiding was een duel dat de aanvoerder van verdediger van FC Twente in het strafschopgebied uitvocht met tegenstander .

FC Twente mocht dinsdagavond na veertien minuten voetballen een hoekschop nemen. Pröpper werd in de zestien verdedigd door Goes, die daarbij in eerste instantie zijn linkerhand om de middel van de verdediger van FC Twente wikkelde.

Pröpper probeerde Goes van zich af te duwen, maar de AZ’er weigerde het contact met zijn tegenstander te verliezen en pakte hem vervolgens beet bij zijn linkerarm. Vervolgens werd de hoekschop genomen en trok Goes Pröpper naar de grond, maar Van de Kerkhof liet doorspelen.

Pröpper was daar overduidelijk niet van gediend en liep meteen op Van de Kerkhof af om de arbiter de attenderen op het gedrag van Goes in het strafschopgebied. Van de Kerkhof besloot echter geen strafschop toe te kennen aan FC Twente, dat op dat moment overigens met 1-0 achterstond door een vroeg doelpunt van Matej Sin.

Kijkers thuis melden zich na het moment tussen Pröpper en Goes massaal op X om hun onvrede te uiten over de wijze waarop de AZ-verdediger zijn directe tegenstander verdedigt bij standaardsituaties: