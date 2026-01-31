AZ versterkt zich definitief met Rion Ichihara, zo bevestigt de club zaterdagochtend in een persbericht. De twintigjarige Japanner, die gaat spelen met rugnummer 18 komt over van RB Omiya Ardija en tekent tot medio 2031 bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ roemt onder meer de leiderschapskwaliteiten die Ichihara, ondanks zijn jonge leeftijd, met zich meebrengt.

Ichihara speelde met zijn vorige club op het tweede niveau in Japan, waar hij de afgelopen jaren goed was voor 46 duels (één goal). Daarnaast is hij jeugdinternational van Japan, met de Onder-23 legde hij recent als aanvoerder beslag op de Azië Cup. Met de komst van Ichihara troeft AZ volgens journalist Joost Blaauwhof (Voetbal International) een flink aantal andere clubs af. Blaauwhof spreekt dan ook van 'een gigantische klapper' voor de Alkmaarders.

Ichihara legt uit waarom hij voor AZ heeft gekozen

Na Yukinara Sugawara (in 2024 verkocht aan Southampton, inmiddels verhuurd aan Werder Bremen) en huidig selectiespeler Seiya Maikuma wordt Ichihara de derde Japanse speler in de clubgeschiedenis van AZ. "Dat zij mij voorgingen, zorgt al voor een goede indruk van de club. AZ was de eerste club die interesse in me had en die interesse was aanhoudend. Daarom heb ik voor AZ gekozen", zegt de verdediger in een eerste reactie op zijn komst naar Nederland. "Ik ben allround als centerback en daarnaast goed in aanvallen en opbouwen. Persoonlijk gezien wil ik zoveel mogelijk wedstrijden spelen voor AZ en een bijdrage leveren aan het team zodat we een titel kunnen winnen", aldus Ichihara.

Reactie Huiberts

Huiberts geeft hoog op over de kwaliteiten van Ichihara: "Rion is een rechtsbenige centrale verdediger, die op beide posities centraal achterin uit de voeten kan. Hij is comfortabel aan de bal, heeft snelheid en bezit inzichtelijk vermogen", somt de directeur voetbalzaken op. "Daarnaast is hij ook al een echte leider, hoe gek dat misschien ook klinkt voor iemand van twintig. Hij is volgens mij al zijn hele leven aanvoerder en liet zijn leiderschapskwaliteiten in de wedstrijden tijdens de gewonnen Azië Cup óók zien. Uiteraard is er nog genoeg te ontwikkelen bij een twintigjarige speler en we gaan er met elkaar voor zorgen dat hij die juiste volgende stappen gaat zetten", besluit Huiberts.

