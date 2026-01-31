Live voetbal

Ajax heeft Carrizo binnen: 'Transfersom 7+6 miljoen euro'

Ajax rondt dit weekend de komst van Maher Carrizo af, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. De Amsterdammers betalen in eerste instantie een bedrag van zeven miljoen euro aan Vélez Sarsfield om 50 procent van de transferrechten op de 19-jarige buitenspeler te verwerven.

Door het winterse vertrek van Raúl Moro naar Osasuna heeft Ajax de behoefte aan een extra optie op de vleugel. In Carrizo heeft de club die gevonden. De jeugdinternational van Argentinië stond naar verluidt ook op het verlanglijstje van het Deense FC Midtjylland, maar die club zijn afgehaakt vanwege het forse prijskaartje dat Vélez aan Carrizo heeft gehangen.

Ajax haalt Carrizo dit weekend nog naar Nederland, aldus Romano. De Argentijn zal de medische keuring ondergaan en, mits die geen bijzonderheden aan het licht brengt, zijn contract gaan ondertekenen. Vélez ontvangt in eerste instantie een bedrag van zeven miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten. Ajax heeft daarbij, volgens Romano, een koopoptie om voor nog eens zes miljoen euro de andere helft van de rechten te verwerven en zo volledig eigenaar van de speler te worden.

Carrizo lijkt de eerste aanwinst te worden die Ajax deze winter officieel gaat presenteren, nadat de eerder gehaalde Paulo Da Silva (N.E.C.) en Maximilian Ibrahimovic (AC Milan, huur), eerder voor de Jong-ploeg in aanmerking lijken te komen. Het blijft hoogstwaarschijnlijk niet bij de komst van Carrizo: Ajax lijkt daarnaast op korte termijn Oleksandr Zinchenko (Arsenal) binnen te gaan halen als nieuwe linksback en Maarten Paes (FC Dallas) als vervanger van reservedoelman Remko Pasveer, die terugkeerde naar Heracles Almelo. Daarnaast moet er nog een nieuwe controleur worden gehaald, voor die positie is onder meer Fred (Fenerbahçe) kandidaat. Ook zouden de Amsterdammers met JP Chermont (Santos) nog een rechtsback willen aantrekken, maar hij lijkt in eerste instantie geen aanwinst die voor de eerste selectie van Fred Grim wordt gehaald.

Maher Carrizo
© Imago

dilima1966
3.148 Reacties
964 Dagen lid
16.224 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo knap en boven ze marktwaarde binnen gehaald 10 miljoen waard komt dan 5 miljoen extra boven op voor .volledig koop. 50% aan zijn rechten moet ajax wel hem definitief overnemen dure speler

K. Daffie
165 Reacties
878 Dagen lid
873 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een soort afbetalingsregeling.

