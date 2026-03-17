Liefst zeventien spelers (!) ontbreken zondagmiddag bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, waardoor beide ploegen zullen aantreden met een flink uitgedunde selectie. Welke spelers van Feyenoord en Ajax missen de topper sowieso vanwege een blessure of schorsing?

Welke Feyenoord-spelers missen De Klassieker tegen Ajax?

Bij Feyenoord is het al maandenlang kommer en kwel op blessuregebied. Ook tegen Ajax zit de ziekenboeg weer overvol: liefst twaalf spelers doen sowieso niet mee in de cruciale wedstrijd tegen de Amsterdammers. Dat aantal kan nog oplopen tot dertien, aangezien Tsuyoshi Watanabe een serieus twijfelgeval is voor komende zondag.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zondag, in de stadsderby tegen Excelsior, voegden drie spelers zich bij de lappenmand van de Rotterdammers: Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop en Mats Deijl. Laatstgenoemde is bovendien geschorst na het pakken van zijn vijfde gele kaart. Verder ontbreken onder meer Givairo Read, Sem Steijn en Gijs Smal nog altijd.

Hieronder een tabel met de afwezigen bij Feyenoord:

Speler Uitleg Bart Nieuwkoop Hoofdblessure Gernot Trauner Achillespeesblessure Gijs Smal Enkelblessure Givairo Read Hamstringblessure Jeremiah St. Juste Hamstringblessure Leo Sauer Fysieke klachten Malcolm Jeng Achillespeesblessure Sem Steijn Knieblessure Shaqueel van Persie Knieblessure Thomas Beelen Voetblessure Tsuyoshi Watanabe Voetblessure (twijfelgeval) Mats Deijl Schorsing

Welke Ajax-spelers missen De Klassieker tegen Feyenoord?

Bij Ajax zijn de problemen een stuk kleiner dan in Rotterdam, al kan Óscar García niet beschikken over een vijftal spelers. Het meest recente blessuregeval is Youri Regeer, die zaterdagavond uitviel tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta (4-0). De middenvelder van de Amsterdammers, die dit seizoen al 31 duels speelde, staat aan de kant met een hamstringblessure.

Verder zijn de langdurige blessures van Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros al langer bekend. Bij Ajax zijn er geen schorsingen voor het duel met Feyenoord.

Hieronder een tabel met de afwezigen bij Ajax:

Speler Uitleg Ko Itakura Rugklachten Oleksandr Zinchenko Knieblessure Oliver Edvardsen Blessure Vitezslav Jaros Knieblessure Youri Regeer Hamstringblessure

Bekijk hier alle schorsingen en blessures in de Eredivisie.