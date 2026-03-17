17 (!) afwezigen bij Feyenoord en Ajax: waslijst aan spelers mist De Klassieker

19 maart 2026, 11:15
Blessures bij Feyenoord - Ajax
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Liefst zeventien spelers (!) ontbreken zondagmiddag bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, waardoor beide ploegen zullen aantreden met een flink uitgedunde selectie. Welke spelers van Feyenoord en Ajax missen de topper sowieso vanwege een blessure of schorsing?

Welke Feyenoord-spelers missen De Klassieker tegen Ajax?

Bij Feyenoord is het al maandenlang kommer en kwel op blessuregebied. Ook tegen Ajax zit de ziekenboeg weer overvol: liefst twaalf spelers doen sowieso niet mee in de cruciale wedstrijd tegen de Amsterdammers. Dat aantal kan nog oplopen tot dertien, aangezien Tsuyoshi Watanabe een serieus twijfelgeval is voor komende zondag.

Afgelopen zondag, in de stadsderby tegen Excelsior, voegden drie spelers zich bij de lappenmand van de Rotterdammers: Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop en Mats Deijl. Laatstgenoemde is bovendien geschorst na het pakken van zijn vijfde gele kaart. Verder ontbreken onder meer Givairo Read, Sem Steijn en Gijs Smal nog altijd.

Hieronder een tabel met de afwezigen bij Feyenoord:

Speler

Uitleg

Bart Nieuwkoop

Hoofdblessure

Gernot Trauner

Achillespeesblessure

Gijs Smal

Enkelblessure

Givairo Read

Hamstringblessure

Jeremiah St. Juste

Hamstringblessure

Leo Sauer

Fysieke klachten

Malcolm Jeng

Achillespeesblessure

Sem Steijn

Knieblessure

Shaqueel van Persie

Knieblessure

Thomas Beelen

Voetblessure

Tsuyoshi Watanabe

Voetblessure (twijfelgeval)

Mats Deijl

Schorsing

Welke Ajax-spelers missen De Klassieker tegen Feyenoord?

Bij Ajax zijn de problemen een stuk kleiner dan in Rotterdam, al kan Óscar García niet beschikken over een vijftal spelers. Het meest recente blessuregeval is Youri Regeer, die zaterdagavond uitviel tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta (4-0). De middenvelder van de Amsterdammers, die dit seizoen al 31 duels speelde, staat aan de kant met een hamstringblessure.

Verder zijn de langdurige blessures van Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros al langer bekend. Bij Ajax zijn er geen schorsingen voor het duel met Feyenoord.

Hieronder een tabel met de afwezigen bij Ajax:

Speler

Uitleg

Ko Itakura

Rugklachten

Oleksandr Zinchenko

Knieblessure

Oliver Edvardsen

Blessure

Vitezslav Jaros

Knieblessure

Youri Regeer

Hamstringblessure

Bekijk hier alle schorsingen en blessures in de Eredivisie.

➡️ Meer over De Klassieker

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 13
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Te Kloese: 'Van Persie maakt wat er ook gebeurt seizoen af bij Feyenoord'

  • Gisteren, 14:49
  • Gisteren, 14:49
  • 7
Robin van Persie en Dick Advocaat met De Kuip op de achtergrond

Feyenoord strikt Dick Advocaat als adviseur voor Robin van Persie

  • Gisteren, 09:47
  • Gisteren, 09:47
  • 8
Iedereeen zegt dat het een makkie wordt voor ajax zondag maar ik als ajaxied ben er bang van. Altijd een wedstrijd apart en het is toch echt in rotterdam

