Liefst zeventien spelers (!) ontbreken zondagmiddag bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, waardoor beide ploegen zullen aantreden met een flink uitgedunde selectie. Welke spelers van Feyenoord en Ajax missen de topper sowieso vanwege een blessure of schorsing?
Bij Feyenoord is het al maandenlang kommer en kwel op blessuregebied. Ook tegen Ajax zit de ziekenboeg weer overvol: liefst twaalf spelers doen sowieso niet mee in de cruciale wedstrijd tegen de Amsterdammers. Dat aantal kan nog oplopen tot dertien, aangezien Tsuyoshi Watanabe een serieus twijfelgeval is voor komende zondag.
Afgelopen zondag, in de stadsderby tegen Excelsior, voegden drie spelers zich bij de lappenmand van de Rotterdammers: Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop en Mats Deijl. Laatstgenoemde is bovendien geschorst na het pakken van zijn vijfde gele kaart. Verder ontbreken onder meer Givairo Read, Sem Steijn en Gijs Smal nog altijd.
Hieronder een tabel met de afwezigen bij Feyenoord:
Speler
Uitleg
Bart Nieuwkoop
Hoofdblessure
Gernot Trauner
Achillespeesblessure
Gijs Smal
Enkelblessure
Givairo Read
Hamstringblessure
Jeremiah St. Juste
Hamstringblessure
Leo Sauer
Fysieke klachten
Malcolm Jeng
Achillespeesblessure
Sem Steijn
Knieblessure
Shaqueel van Persie
Knieblessure
Thomas Beelen
Voetblessure
Tsuyoshi Watanabe
Voetblessure (twijfelgeval)
Mats Deijl
Schorsing
Bij Ajax zijn de problemen een stuk kleiner dan in Rotterdam, al kan Óscar García niet beschikken over een vijftal spelers. Het meest recente blessuregeval is Youri Regeer, die zaterdagavond uitviel tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta (4-0). De middenvelder van de Amsterdammers, die dit seizoen al 31 duels speelde, staat aan de kant met een hamstringblessure.
Verder zijn de langdurige blessures van Oleksandr Zinchenko en Vitezslav Jaros al langer bekend. Bij Ajax zijn er geen schorsingen voor het duel met Feyenoord.
Hieronder een tabel met de afwezigen bij Ajax:
Speler
Uitleg
Ko Itakura
Rugklachten
Oleksandr Zinchenko
Knieblessure
Oliver Edvardsen
Blessure
Vitezslav Jaros
Knieblessure
Youri Regeer
Hamstringblessure
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
