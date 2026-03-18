Feyenoord kan zondag in De Klassieker tegen Ajax mogelijk tóch beschikken over . De Japanse centrale verdediger ontbrak afgelopen weekend in het thuisduel met Excelsior, maar is volgens het Algemeen Dagblad bezig met een 'race tegen de klok' om de strijd met de aartsrivaal te kunnen halen.

De altijd beladen Klassieker zou weleens héél belangrijk kunnen worden in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Feyenoord heeft die stek - en daarmee virtueel een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League - momenteel in handen, maar voelt de hete adem van de achtervolgers in de nek. Nummer drie N.E.C. heeft drie punten minder, Ajax volgt met een achterstand van vijf punten op de vierde plaats. Winst in De Kuip zou Feyenoord dus op acht punten van Ajax brengen, maar Feyenoord verkeert bepaald niet in bloedvorm én trainer Robin van Persie kampt zoals al het hele seizoen met een waslijst aan afwezigen.

Tegen Excelsior (2-1) alleen al vielen In-beom Hwang én zijn vervanger Bart Nieuwkoop geblesseerd uit. Beiden lijken een streep te moeten zetten door De Klassieker. In de ziekenboeg van Feyenoord bevinden zich met Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Sem Steijn en Gernot Trauner nog veel meer potentiële basisspelers. Daar komt nog eens bij dat rechtsback Mats Deijl tegen Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en derhalve geschorst is voor het treffen met Ajax.

Ook van Watanabe werd aangenomen dat De Klassieker te vroeg zou komen, maar dat blijkt nu toch niet vanzelfsprekend. Mocht de Japanner het halen, dan is dat een welkome opsteker voor Van Persie in aanloop naar een mogelijk cruciaal duel voor het verloop van de rest van het seizoen.