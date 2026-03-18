Opsteker voor Feyenoord: Watanabe mogelijk tóch in Klassieker tegen Ajax

18 maart 2026, 12:32
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

Feyenoord kan zondag in De Klassieker tegen Ajax mogelijk tóch beschikken over Tsuyoshi Watanabe. De Japanse centrale verdediger ontbrak afgelopen weekend in het thuisduel met Excelsior, maar is volgens het Algemeen Dagblad bezig met een 'race tegen de klok' om de strijd met de aartsrivaal te kunnen halen.

De altijd beladen Klassieker zou weleens héél belangrijk kunnen worden in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Feyenoord heeft die stek - en daarmee virtueel een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League - momenteel in handen, maar voelt de hete adem van de achtervolgers in de nek. Nummer drie N.E.C. heeft drie punten minder, Ajax volgt met een achterstand van vijf punten op de vierde plaats. Winst in De Kuip zou Feyenoord dus op acht punten van Ajax brengen, maar Feyenoord verkeert bepaald niet in bloedvorm én trainer Robin van Persie kampt zoals al het hele seizoen met een waslijst aan afwezigen.

Tegen Excelsior (2-1) alleen al vielen In-beom Hwang én zijn vervanger Bart Nieuwkoop geblesseerd uit. Beiden lijken een streep te moeten zetten door De Klassieker. In de ziekenboeg van Feyenoord bevinden zich met Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Sem Steijn en Gernot Trauner nog veel meer potentiële basisspelers. Daar komt nog eens bij dat rechtsback Mats Deijl tegen Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en derhalve geschorst is voor het treffen met Ajax.

Ook van Watanabe werd aangenomen dat De Klassieker te vroeg zou komen, maar dat blijkt nu toch niet vanzelfsprekend. Mocht de Japanner het halen, dan is dat een welkome opsteker voor Van Persie in aanloop naar een mogelijk cruciaal duel voor het verloop van de rest van het seizoen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Vuurwerk Ajax Groningen

Grote vrees voor geforceerde staking tijdens Klassieker

  • ma 16 maart, 22:24
  • 16 mrt. 22:24
  • 6
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • zo 15 maart, 09:06
  • 15 mrt. 09:06
  • 7
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Hij erbij? Dat is niet erg voor Ajax. Feyenoord heeft erg veel geblesseerde spelers!!

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
24
1
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

