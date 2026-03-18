Feyenoord strikt Dick Advocaat als adviseur voor Robin van Persie

18 maart 2026, 09:47   Bijgewerkt: 10:07
Dick Advocaat wordt bij Feyenoord adviseur van trainer Robin van Persie, zo maakt de Rotterdamse club woensdagochtend bekend. De 78-jarige Kleine Generaal was tot voor kort bondscoach van Curaçao en werkte tussen 2019 en 2021 zélf als hoofdtrainer bij de Stadionclub.

Feyenoord verkeert al maanden in een moeizame vorm, maar heeft met zeven speelronden te gaan de cruciale tweede plaats in de Eredivisie nog altijd in handen. Over de baanzekerheid van Van Persie is de laatste weken volop gespeculeerd, maar de oud-international behoudt vooralsnog het vertrouwen van de clubleiding.

'Ik ken Robin al bijna twintig jaar, onze band is altijd goed geweest'

Advocaat gaat Van Persie nu in een adviserende rol bijstaan. Feyenoord benadrukt dat de ervaren trainer geen officiële rol in de staf krijgt en tijdens wedstrijden dan ook niet plaats zal nemen in de dug-out. "‘Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten", zegt Advocaat zelf in een eerste reactie. "Ik ken Robin al bijna twintig jaar, en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag."

Reactie Te Kloese

"Uiteraard hebben we als clubleiding, zeker de laatste dagen, heel veel gesproken over hoe we het team en de staf kunnen helpen in deze belangrijke fase van de competitie", zegt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord. "De eerste keer dat ik bij Robin de naam van Dick Advocaat liet vallen, reageerde hij direct zeer enthousiast. Eenzelfde enthousiasme bemerkte ik vervolgens bij mijn eerste gesprek met Advocaat, dus was één en één deze week snel twee. Na nog een goed gesprek gisteravond zal hij zich dan ook vandaag al melden op 1908 en daar zijn we heel blij mee", aldus Te Kloese.

Advocaat stapte plotseling op bij Curaçao

Advocaat baarde afgelopen jaar opzien door zich met Curaçao te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap, dat komende zomer wordt gehouden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De ervaren trainer maakt het toernooi zelf echter niet mee: in februari kondigde hij aan per direct te vertrekken, omdat zijn dochter een ernstige ziekte heeft. Fred Rutten werd, mede op voorspraak van Advocaat zelf, aangesteld als opvolger. Advocaats trouwe assistent Cor Pot kwam vorige week in Vandaag Inside met positief nieuws: de chemokuur van de dochter van de trainer slaat aan. Daardoor is volgens Pot zelfs niet uit te sluiten dat hij alsnog naar het WK zou kunnen gaan.

Tot minimaal 17 mei is Advocaat in ieder geval onder de pannen met zijn adviseurschap bij Feyenoord. Op die datum spelen de Rotterdammers de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, uit bij PEC Zwolle. Als de club er onverhoopt niet in slaagt om zich via de competitie te plaatsen voor Europees voetbal, dan volgen daarna nog de play-offs om een startbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League.

Advocaat moet ook kijken naar de fitheid van spelers en de manier waarop er getraind wordt. Daar zijn er genoeg problemen om op te worden opgelost.

the furyan
prima! doen!

K. Daffie
Dat is eerder een succes geweest.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

