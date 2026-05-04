Farioli laat presentje achter voor Gordon na Ajax-vertrek

4 mei 2026, 15:09
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Francesco Farioli heeft na zijn vertrek bij Ajax iets achtergelaten voor Gordon in zijn woning. De Italiaan huurde de woning van de zanger in Amsterdam terwijl hij trainer was in de Johan Cruijff ArenA. Gordon laat weten dat hij onlangs een lade opentrok in het huis en daar iets van Farioli tegenkwam.

Farioli wist zaterdagavond met FC Porto de landstitel van Portugal te pakken. Nadat het een jaar geleden met Ajax op het laatste moment nog misging, kan de Italiaan nu wel feestvieren. Omdat Farioli het kampioenschap binnen heeft, besloot Gordon hier in de ochtendshow Gordon & Froukje op Radio 10 aandacht aan te besteden.

“Wat ik heel leuk voetbalnieuws vond, is de overwinning van mijn oude huurder: Farioli”, leidt de zanger het onderwerp in. De Italiaanse trainer huurde vorig seizoen het penthouse van Gordon in Amsterdam, waar hij iedere maand 7500 euro voor betaalde. “Hij is met FC Porto landskampioen geworden. Dan denk ik: ‘Jezus, had die man nooit weggedaan! Dan had hij A: mijn huis gekocht en B:...”, zegt de radiohost, voordat hij begint te lachen.

Onlangs deed Gordon een ontdekking in het oude huis van Farioli. “Ik deed van de week een lade open, toen lagen al die opstellingen van Ajax in de la. Geweldig hè?”, aldus de zanger, die vervolgens grapt dat hij ze gaat verkopen. Gordon benadrukt daarna dat hij Farioli een ‘heel knappe man’ vindt. “Als ik dat had geweten had hij de helft van de huur mogen betalen, was ik naast hem gaan liggen”, besluit hij.

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

Complete Stand

