Johan Derksen maakte persoonlijke afspraak met John de Mol over uitzendingen op Curaçao

Johan Derksen is door John de Mol niet verplicht om met Vandaag Inside mee te gaan naar Curaçao, zo vertelt de analist in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Derksen had er in eerste instantie helemaal geen zin in, maar vanwege het enthousiasme van alle medewerkers besloot hij toch overstag te gaan.

Al in september gingen er geluiden op dat Vandaag Inside rondom het WK van aanstaande zomer uitzendingen zou gaan maken op Curaçao. Derksen liet destijds meermaals duidelijk blijken dat hij geen voorstander was van het plan, maar ging uiteindelijk toch overstag. Daardoor reist hij later deze maand samen met Wilfred Genee, René van der Gijp, verschillende vaste gasten en de mensen achter de schermen af naar het eiland.

“Ik heb getwijfeld, eerlijk gezegd”, laat Derksen weten als de trip ter sprake komt in de podcast. “John de Mol heeft tegen mij gezegd: ‘Ik verplicht je niks. Als je niet meewil, hoef je niet mee.’ Maar hij wilde wel graag dat het trio in stand bleef, dan kan hij het gewoon Vandaag Inside noemen.” Toen er over het plan werd gesproken, merkte Derksen op dat veel medewerkers enthousiast waren. “Cameramensen, geluidsmensen, de mensen van de productie, de redactieleden. Dat zijn niet de mensen die het grote geld verdienen bij de tv. Die mensen vinden dat een ontzettend leuk uitstapje, dan kan ik het niet maken om me heel elitair op te stellen en zeggen dat ik geen zin heb om erheen te gaan.”

Derksen weet wél waarom de trip plaatsvindt

Waar Van der Gijp afgelopen week nog stelde dat niemand eigenlijk weet waarom VI voor een paar weken naar Curaçao gaat. Derksen weet het antwoord echter wel: “Er is geen journalistieke reden voor, maar wij werken bij een commerciële zender en daar gaat het om de inkomsten”, aldus De Snor. “Corendon is heel succesvol met reizen naar Curaçao organiseren: die hebben daar hotels en bungalowparken. Die willen gewoon een maand lang beelden op de Nederlandse tv hebben van zonnige stranden, blije mensen en vrolijkheid”, verklaart Derksen. “Ze kiezen daar het best bekeken programma op de Nederlandse tv voor uit. Als Corendon die zendtijd koopt, heb je als werknemer van een commercieel bedrijf de plicht om naar Curaçao te gaan. Als er morgen een programma wordt verkocht in Zambia, gaan we met zijn allen naar Zambia.”