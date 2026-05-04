Live voetbal

Onderlinge driestrijd onderin de Eredivisie: wie ontlopen de nacompetitie?

4 mei 2026, 13:51   Bijgewerkt: 14:06
Degradatiestrijd
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De rechter heeft geoordeeld dat de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda niet hoeft te worden overgespeeld. Hierdoor is directe degradatie voor de Bredanaars nagenoeg onvermijdelijk geworden. Door de uitspraak in de zogeheten 'paspoortgate' verschuift de spanning onderin de Eredivisie volledig naar de strijd om de zestiende plaats. Met nog twee speelrondes voor de boeg stevent het seizoen af op een zenuwslopende ontknoping tussen Excelsior, Telstar en FC Volendam.

NAC had een rechtszaak aangespannen over de vermeende niet-speelgerechtigdheid van Dean James tijdens de met 6-0 verloren wedstrijd in maart, maar het verzoek om het duel over te spelen werd afgewezen. Hierdoor blijft NAC op de zeventiende plaats steken met 25 punten en een zwaar negatief doelsaldo. De achterstand op de veilige vijftiende plaats en de zestiende nacompetitieplek bedraagt inmiddels zes punten, wat met nog twee wedstrijden te gaan bijna niet meer in te halen is.

Artikel gaat verder onder video

De strijd om de zestiende plek is alles behalve gespeeld. Telstar en Volendam hebben beide tot dusver exact 31 punten verzameld. De zestiende plek wordt bezet gehouden door Volendam, aangezien zij een minder doelsaldo hebben. Telstar, dat dit weekend nog verrassend gelijkspeelde tegen NEC, staan daarmee op de vijftiende plaats. Excelsior staat op een iets comfortabelere veertiende plaats en boekte met de knappe overwinning op FC Groningen een voorsprong van drie punten op haar achtervolgers.

Het resterende programma zorgt er voor dat de strijd om de veilige plekken nog heel spannend kan worden. Komende zondag staat de eerste cruciale ontmoeting op het programma wanneer Excelsior in eigen huis Volendam ontvangt. Op exact hetzelfde tijdstip werkt concurrent Telstar een thuiswedstrijd af tegen hekkensluiter Heracles Almelo.

Mocht de strijd na komend weekend nog niet beslist zijn, dan volgt de definitieve climax volgende week zondag. Op de allerlaatste speeldag van het seizoen staan Volendam en Telstar namelijk recht tegenover elkaar in het Kras Stadion. Excelsior sluit de competitie op datzelfde moment af met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

De ploeg die uiteindelijk op de zestiende plaats eindigt is traditiegetrouw verdoemd tot de play-offs. Waar de Eredivisieclub eerder instroomde in de halve finale, mag diegene zich vanaf dit jaar direct finalist noemen. Een onderlinge strijd tussen Keuken Kampioen Divisieclubs Almere City, RKC, Willem II en De Graafschap moet gaan uitwijzen welk van de clubs een tweeluik moet gaan spelen tegen de Eredivisionist. 

Welke club gaat volgens jou de nacompetitie in?

Laden...
50 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • Gisteren, 20:39
  • Gisteren, 20:39
  • 10
Timon Wellenreuther

Wellenreuther sneert naar Kooij: 'Hoe kan je zo lang wachten?'

  • Gisteren, 18:40
  • Gisteren, 18:40
  • 7
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 24
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Excelsior - Volendam

Excelsior
16:45
FC Volendam
Wordt gespeeld op 10 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Fortuna
32
-13
36
14
Excelsior
32
-14
34
15
Telstar
32
-10
31
16
Volendam
32
-19
31
17
NAC
32
-25
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws