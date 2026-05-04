Onderlinge driestrijd onderin de Eredivisie: wie ontlopen de nacompetitie?

De rechter heeft geoordeeld dat de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda niet hoeft te worden overgespeeld. Hierdoor is directe degradatie voor de Bredanaars nagenoeg onvermijdelijk geworden. Door de uitspraak in de zogeheten 'paspoortgate' verschuift de spanning onderin de Eredivisie volledig naar de strijd om de zestiende plaats. Met nog twee speelrondes voor de boeg stevent het seizoen af op een zenuwslopende ontknoping tussen Excelsior, Telstar en FC Volendam.

NAC had een rechtszaak aangespannen over de vermeende niet-speelgerechtigdheid van Dean James tijdens de met 6-0 verloren wedstrijd in maart, maar het verzoek om het duel over te spelen werd afgewezen. Hierdoor blijft NAC op de zeventiende plaats steken met 25 punten en een zwaar negatief doelsaldo. De achterstand op de veilige vijftiende plaats en de zestiende nacompetitieplek bedraagt inmiddels zes punten, wat met nog twee wedstrijden te gaan bijna niet meer in te halen is.

De strijd om de zestiende plek is alles behalve gespeeld. Telstar en Volendam hebben beide tot dusver exact 31 punten verzameld. De zestiende plek wordt bezet gehouden door Volendam, aangezien zij een minder doelsaldo hebben. Telstar, dat dit weekend nog verrassend gelijkspeelde tegen NEC, staan daarmee op de vijftiende plaats. Excelsior staat op een iets comfortabelere veertiende plaats en boekte met de knappe overwinning op FC Groningen een voorsprong van drie punten op haar achtervolgers.

Het resterende programma zorgt er voor dat de strijd om de veilige plekken nog heel spannend kan worden. Komende zondag staat de eerste cruciale ontmoeting op het programma wanneer Excelsior in eigen huis Volendam ontvangt. Op exact hetzelfde tijdstip werkt concurrent Telstar een thuiswedstrijd af tegen hekkensluiter Heracles Almelo.

Mocht de strijd na komend weekend nog niet beslist zijn, dan volgt de definitieve climax volgende week zondag. Op de allerlaatste speeldag van het seizoen staan Volendam en Telstar namelijk recht tegenover elkaar in het Kras Stadion. Excelsior sluit de competitie op datzelfde moment af met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

De ploeg die uiteindelijk op de zestiende plaats eindigt is traditiegetrouw verdoemd tot de play-offs. Waar de Eredivisieclub eerder instroomde in de halve finale, mag diegene zich vanaf dit jaar direct finalist noemen. Een onderlinge strijd tussen Keuken Kampioen Divisieclubs Almere City, RKC, Willem II en De Graafschap moet gaan uitwijzen welk van de clubs een tweeluik moet gaan spelen tegen de Eredivisionist.