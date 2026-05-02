Duur puntverlies voor NEC tegen Telstar: gevolgen voor Feyenoord en NAC

NEC heeft zaterdagavond punten laten liggen in de strijd om plek drie. De ploeg van Dick Schreuder kwam uiteindelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Telstar, in een spannend duel.

NEC strijdt volop voor de bovenste plekken en wist bij voorbaat dat het geen fout mocht maken tegen laagvlieger Telstar, dat concurrent NAC eerder op de zaterdag zag verliezen, terwijl Excelsior juist belangrijke punten pakte. In De Goffert had NEC het betere van het spel.

Artikel gaat verder onder video

De Nijmegenaren leken op weg naar de openingstreffer, maar zagen de bezoekers uit Velsen-Zuid verrassend aan de leiding komen. Sem van Duijn promoveerde een mislukt schot van Cedric Hatenboer tot doelpunt. Kort daarna voelde scheidsrechter Jeroen Manschot zich genoodzaakt om het duel stil te leggen wegens noodweer. Na een onderbreking van ongeveer een halfuur kon de wedstrijd worden hervat en had Telstar de overhand, maar de 0-2 bleef uit.

Irritatie rond Koeman junior

Ondertussen zag NEC dat Ajax in eigen huis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen PSV, waardoor de ploeg van Dick Schreuder uitstekende zaken kon doen met een overwinning. In de tweede helft was de opdracht duidelijk voor de thuisploeg: de stand omdraaien. Maar zo makkelijk was dat niet. NEC had moeite om echte kansen te creëren en zag Ronald Koeman junior tegelijkertijd alles uit de kast halen om tijd te rekken.

Gezegd mag worden dat de Telstar-doelman na ruim een uur voetbal ook op keepend vlak ontzettend belangrijk was: hij stopte een inzet van Bryan Linssen knap met de voet, waarna hij vervolgens ook nog een schot van Noé Lebreton uit zijn doel ranselde. Vervolgens waren er nog kansen voor Soufiane Hetli (Telstar) en Koki Ogawa (NEC).

Zinderende slotfase

De gelijkmaker liet echter lang op zich wachten en het begon er steeds meer op te lijken dat Telstar de drie punten zou stelen. Maar toen was daar Tjaronn Chery. De aanvoerder kreeg de bal uitstekend in de loop mee van Danilo Pereira, waarna hij Koeman junior beheerst passeerde.

Het bleek het startschot van een zinderende slotfase, want enkele seconden na de gelijkmaker kreeg NEC via Ogawa dé kans op de 2-1. Een ogenblik later dook Jelani Seedorf vogelvrij op voor het doel van de Nijmegenaren, maar Gonzalo Crettaz redde fenomenaal.

Toen was het weer de beurt aan NEC: Ogawa kopte een voorzet op de lat, waarna ex-Telstar-promotieheld Youssef El Kachati de winnende leek te maken met een omhaal. De ingevallen spits stond echter buitenspel, waardoor het Nijmeegse feest niet doorging. In de 96e minuut leek NEC nog op weg naar de zege, maar een enorme kans werd niet verzilverd door El Kachati.

Het bleef bij 1-1, waardoor NEC dus nalaat om Ajax pijn te doen in de strijd om plek drie. Feyenoord krijgt de kans om uit te lopen in de strijd om plek twee.

Telstar blijft hierdoor op plek zestien, en zet NAC met nog twee duels te spelen op een achterstand van zes punten.