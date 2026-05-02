Francesco Farioli spoelt Ajax-trauma definitief weg bij FC Porto

FC Porto heeft zich gekroond tot kampioen van Portugal, waarmee Francesco Farioli zijn eerste grote prijs als trainer in de wacht heeft gesleept. De oud-trainer van Ajax stelde de landstitel veilig door met zijn ploeg te winnen van Alverca (1-0), waardoor Benfica en Sporting Portugal zijn ploeg definitief niet meer in kunnen halen.

Jan Bednarek maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Porto zou aan een gelijkspel ook genoeg hebben gehad, maar greep de 31ste landstitel uit de clubgeschiedenis in stijl. De beslissing viel twee wedstrijden voor het einde van de Primeira Liga. Voor Porto is het de eerste landstitel in vijf jaar tijd. Ook Luuk de Jong kan het kampioenschap toevoegen aan zijn palmares, al speelde hij door een knieblessure slechts vijf wedstrijden.

De winst heeft voor Farioli een flinke extra lading door de gebeurtenissen van vorig seizoen. In Amsterdam leek hij lange tijd op weg naar de landstitel, maar werd een riante voorsprong alsnog weggegeven aan PSV. Die ineenstorting leverde hem veel kritiek op en vormde een smet op zijn nog jonge loopbaan als trainer. In Portugal tapte de trainer echter uit een ander vaatje, want waar hij zich bij Ajax terughoudend opstelde in de titelstrijd, sprak hij nu openlijk uit dat Porto kampioen móést worden.

De transformatie die Farioli binnen de club en de selectie teweegbracht, blijft ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt. Europese topclubs zoals Chelsea zouden de trainer op de korrel hebben gekregen. Al liet hij zelf weten volgend seizoen nog een jaartje met Porto de Champions League in te willen gaan.