Mika Godts bezorgt Ajax vlak voor tijd een punt tegen PSV

heeft Ajax zaterdagavond een punt bezorgd in de topper tegen PSV. De man in vorm knalde in de blessuretijd de 2-2 tegen de touwen, waardoor de punten werden gedeeld. Ajax voorkwam zo, in ieder geval voor even, dat het afdaalt naar de vijfde plek in de Eredivisie. Zondag kan FC Twente de Amsterdammers alsnog passeren op de ranglijst, door van AZ te winnen.

De avond begon spectaculair. Nog voordat iedereen goed en wel op zijn stoel zat, sloeg PSV al toe. Een ingooi werd doorgekopt en Ricardo Pepi stond bij de tweede paal op de juiste plek om binnen te knikken: 0-1 na slechts 35 seconden. De droomstart gaf de Eindhovenaren een vliegende beginfase, waarin ze zelfs snel konden verdubbelen. Couhaib Driouech kreeg een niet te missen kans na een strakke voorzet van Guus Til, maar mikte recht op doelman Maarten Paes.

Ajax herpakte zich snel en zette PSV onder druk. De Amsterdammers dwongen meerdere corners af en kwamen na elf minuten langszij. Anton Gaaei kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde verwoestend uit: 1-1. Het tempo lag hoog in de openingsfase, met kansen over en weer. Mika Godts was dicht bij een tweede treffer voor Ajax, maar talmde na een knappe actie te lang oog in oog met Matej Kovár.

Daarna nam Ajax het initiatief over. PSV had moeite met de hoge druk en oogde kwetsbaar achterin. Vooral Kasper Dolberg liet zich gelden. De spits was een voortdurende plaag voor de defensie en kwam na een fraaie aanval alleen voor Kovár, die knap redde. Ook in de slotfase van de eerste helft bleef Ajax aandringen, maar zonder resultaat, waardoor de ploegen met 1-1 de rust in gingen.

Na rust zakte het niveau zichtbaar. Beide teams speelden slordig en kansen bleven lange tijd uit. Ajax had weliswaar het meeste balbezit, maar wist nauwelijks gevaar te stichten. PSV oogde minder scherp en kwam moeilijk onder de druk uit. Het duel kabbelde voort, met weinig tempo en nog minder uitgespeelde mogelijkheden.

De wedstrijd kantelde pas in de slotfase, toen beide trainers ingrepen. Bij PSV brachten Dennis Man en Myron Boadu nieuw elan, en juist die wissels maakten het verschil. In de 77e minuut viel de eerste echte kans van de tweede helft – en die was meteen raak. Man gaf laag voor vanaf rechts, waarna Boadu de bal in het doel frommelde: 1-2.

Ajax ging op zoek naar een nieuwe gelijkmaker en kreeg via Gaaei nog een mogelijkheid uit een vrije trap, maar Kovár hield eenvoudig stand. In een verhitte slotfase sleepte Ajax een punt uit het vuur. In de blessuretijd schoot Godts raak in de linkerhoek, nadat Kovár een schot van Gaaei nog keerde.