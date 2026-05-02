Guus Til wil naar WK, tafel reageert meteen: 'Krankzinnig dat jochie van AZ al zeker is!'

2 mei 2026, 22:29
PSV-speler Guus Til
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Guus Til heeft zijn vizier nog gericht op het WK. De middenvelder van PSV stelt in een interview met ESPN dat zijn prestaties ‘voor zich’ spreken. In oktober 2024 zat Til voor het laatst bij de selectie van het Nederlands elftal.

Na het 2-2 gelijkspel tegen Ajax wordt Til gevraagd naar zijn perspectief bij Oranje. Wat heeft hij bondscoach Ronald Koeman te bieden? "Ik denk dat ik dit jaar en ook in de afgelopen jaren gewoon een van de betere middenvelders van de Eredivisie ben geweest. En dat ik goals maak en belangrijk ben geweest. We zijn drie keer op rij kampioen geworden, waarbij ik gewoon een belangrijke rol heb gespeeld. Dus ik denk dat dat wel voor zich spreekt."

ESPN-analist Danny Koevermans vindt de 'bravoure' van Til 'mooi om te zien'. "Vorig jaar hebben we hem we voor de camera’s en ging het helemaal de andere kant op, in de zin dat hij niet lekker in zijn vel zat. En nu zie je hem hier staan: zelfverzekerd en ook gewoon feitelijk juist. Hij heeft een hele grote rol gespeeld in dit kampioenschap en ook in de afgelopen twee kampioenschappen. Hij is eigenlijk altijd fit, afgezien van een korte blessure dit seizoen. Dus ik vind het mooi dat hij dat ook voor zichzelf zo uitspreekt en ervoor uitkomt. Ik hou daar wel van", vindt de oud-spits. "Til miszegt helemaal niks. Ik ben het helemaal met hem eens. Ik vind het mooi dat hij zich zo uitspreekt."

Karim El Ahmadi vult aan: "Bij AZ, Feyenoord en PSV is hij altijd een van de beste middenvelders geweest." Daarop zegt Hugo Borst het 'heel raar' te vinden dat Til geen vaste waarde is bij Oranje. "Kennelijk worden er toch spelers beter bevonden dan hij. En ik vind het echt krankzinnig dat dat jochie van AZ, Smit, al bijna zeker is van zijn stageplaats, terwijl deze bewezen prof blijkbaar nog even moet wachten en alleen bij de gratie van blessures mee mag doen. Dat vind ik echt een grote zwakte van het selectiebeleid."

Verdient Guus Til meer krediet bij het Nederlands elftal?

  • do 30 april, 20:45
  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:24
Ajax - PSV

Ajax
2 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (22 dec. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
13
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
31
19
54

