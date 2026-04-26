Live voetbal 5

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

26 april 2026, 13:25
Aad de Mos
Foto: © ESPN
3 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Aad de Mos verwacht dat Ajax komende zomer een gigantisch bedrag gaat overhouden aan Mika Godts. De analist stelt na de 0-2 overwinning van de Amsterdammers op NAC Breda dat de marktwaarde van de buitenspeler inmiddels de grens van 50 miljoen euro passeert. Waar collega-analist Hans Kraay jr. dat bedrag aan de hoge kant vindt, trekt De Mos de vergelijking met internationale toptransfers.

Tijdens het uitduel in Breda was Godts zaterdagavond opnieuw de grote uitblinker aan de zijde van Ajax. De vleugelaanvaller leverde eerst de assist af bij de openingstreffer van Oscar Gloukh en besliste de wedstrijd vervolgens zelf met een indrukwekkende solo. Voorafgaand aan zijn doelpunt passeerde de Belgische aanvaller vijf tegenstanders. Met zijn optreden tegen de degradatiekandidaat bracht Godts zijn seizoentotaal op zestien doelpunten en dertien assists in 39 officiële wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

In de studio van ESPN stak De Mos de ochtend daarna zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ik dacht: dit is te veel, vriend. Weergaloos", zo reageerde de oud-trainer op de solo van de Ajacied. Gevraagd of Godts daadwerkelijk meer dan 50 miljoen euro moet kosten, was De Mos stellig. "Ja. Als Alexander Isak meer dan 150 miljoen euro kost... Hij is een buitenspeler, wat gaat hij dan kosten? Hij gaat op het WK Jérémy Doku na een uurtje vervangen en het ook daar laten zien. Bijzonder", aldus De Mos. Kraay plaatste daar een kanttekening bij: "Ik vind het wel heel veel geld. Premier League-clubs noemen het nog steeds wel de Eredivisie."

Niet alleen op televisie, maar ook in de ochtendkranten was er volop lof voor de actie van de jonge Belg. De Telegraaf sprak van een 'Zlatan-achtige' actie en stelde dat de beelden van de treffer ongetwijfeld de wereld over zullen gaan. Ook clubwatcher Jon van Dam trok de vergelijking met de Zweedse oud-spits en noemde Godts de onbetwiste sterspeler van de huidige selectie.

Van Dam waarschuwde echter direct voor de schaduwzijde van de knappe prestaties: het doelpunt maakt een lucratieve transfer naar het buitenland na dit seizoen alleen maar waarschijnlijker. Dat lijkt zondagochtend ook bevestigd te worden door transfergoeroe Fabrizio Romano. Hij meldt op zijn kanalen dat de interesse in de Belg groot is en de eerste oriënterende gesprekken zijn gevoerd.

Vind jij Mika Godts op dit moment meer dan 50 miljoen euro waard?

Laden...
54 stemmen

Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Kasper Dolberg

Jordi Cruijff ontevreden over Dolberg: 'Mag uitzien naar andere club'

  • vr 24 april, 16:09
  • 24 apr. 16:09
  • 7
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 8
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.851 Reacties
1.307 Dagen lid
19.638 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zouden ze dat bieden.. strik erom. Maar alles boven de 40 zou ik al accepteren.

dilima1966
3.481 Reacties
1.049 Dagen lid
17.002 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zou dan de eerste zijn. In 7 jaar die geld opleveren

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.123 Reacties
1.307 Dagen lid
5.705 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijkt mij een vrij hoog bedrag. Als je 35 miljoen ontvangt zou het mooi zijn. Dan kijken of je nog wat transfers kan maken. Gaaei, Sutalo, Gloukh, Dolberg. Ga je wellicht richting de 70 miljoen. Dan kan je wellicht met ernaast een huur constructie aan 3 a 4 echt goede spelers komen om de kwaliteit omhoog te brengen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Ajax

NAC Breda
0 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
16
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws