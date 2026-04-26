Aad de Mos verwacht dat Ajax komende zomer een gigantisch bedrag gaat overhouden aan . De analist stelt na de 0-2 overwinning van de Amsterdammers op NAC Breda dat de marktwaarde van de buitenspeler inmiddels de grens van 50 miljoen euro passeert. Waar collega-analist Hans Kraay jr. dat bedrag aan de hoge kant vindt, trekt De Mos de vergelijking met internationale toptransfers.

Tijdens het uitduel in Breda was Godts zaterdagavond opnieuw de grote uitblinker aan de zijde van Ajax. De vleugelaanvaller leverde eerst de assist af bij de openingstreffer van Oscar Gloukh en besliste de wedstrijd vervolgens zelf met een indrukwekkende solo. Voorafgaand aan zijn doelpunt passeerde de Belgische aanvaller vijf tegenstanders. Met zijn optreden tegen de degradatiekandidaat bracht Godts zijn seizoentotaal op zestien doelpunten en dertien assists in 39 officiële wedstrijden.

In de studio van ESPN stak De Mos de ochtend daarna zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ik dacht: dit is te veel, vriend. Weergaloos", zo reageerde de oud-trainer op de solo van de Ajacied. Gevraagd of Godts daadwerkelijk meer dan 50 miljoen euro moet kosten, was De Mos stellig. "Ja. Als Alexander Isak meer dan 150 miljoen euro kost... Hij is een buitenspeler, wat gaat hij dan kosten? Hij gaat op het WK Jérémy Doku na een uurtje vervangen en het ook daar laten zien. Bijzonder", aldus De Mos. Kraay plaatste daar een kanttekening bij: "Ik vind het wel heel veel geld. Premier League-clubs noemen het nog steeds wel de Eredivisie."

Niet alleen op televisie, maar ook in de ochtendkranten was er volop lof voor de actie van de jonge Belg. De Telegraaf sprak van een 'Zlatan-achtige' actie en stelde dat de beelden van de treffer ongetwijfeld de wereld over zullen gaan. Ook clubwatcher Jon van Dam trok de vergelijking met de Zweedse oud-spits en noemde Godts de onbetwiste sterspeler van de huidige selectie.

Van Dam waarschuwde echter direct voor de schaduwzijde van de knappe prestaties: het doelpunt maakt een lucratieve transfer naar het buitenland na dit seizoen alleen maar waarschijnlijker. Dat lijkt zondagochtend ook bevestigd te worden door transfergoeroe Fabrizio Romano. Hij meldt op zijn kanalen dat de interesse in de Belg groot is en de eerste oriënterende gesprekken zijn gevoerd.

🚨 Mika Godts, expected to make his move in the summer with European top clubs on alert for Ajax gem.



April 26, 2026